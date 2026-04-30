《食尚》阿諾動刀切甲狀腺結節！術後腫脹畫面曝：手術脖子但頭好痛

記者潘慧中／綜合報導

女星阿諾（本名涂珊）因主持過《食尚玩家》打開知名度，前陣子承認長在脖子上的那一顆小球其實是「甲狀腺結節」後，她最近已經火速動了消融手術，並在29日曝光近況畫面。

▲阿諾曝光傷口照。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）



從Instagram限時動態中，可以看到阿諾脖子上的傷口已用紗布遮蓋住。術後回家洗完澡後，她連忙吃飯補充營養。但隨著麻藥逐漸退去，她逐漸感覺到疼痛。

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▲▼阿諾術後還是有點腫脹。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）



阿諾摸了摸脖子說，現在仍然有點腫，「喉嚨是腫脹感，痛是後腦杓抽痛的感覺。」因此，她只能靠吃冰緩解疼痛，「明明手術脖子，但是我的頭好痛，聽說冰敷有用。」

▲阿諾只能靠吃冰緩解疼痛。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）



事實上，談到這顆小球的進化史，阿諾曾透露她1月曾去醫院進行穿刺檢查，醫生當時順勢抽乾結節裡的水，脖子瞬間恢復平整。隨後因忙碌而沒去追蹤報告的她，沒想到短短不到3個月又長出來，趕緊回診檢查後，雖然該腫瘤為良性，但因為結節已經出現壓迫到喉嚨或食道的情況，她便決定火速動手術。

▲30日阿諾術後的第二天。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）