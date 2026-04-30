台灣第一AV男優「上岸」了！　消失2年曝光「驚人近況」

▲ 創作歌手阜東昇告別「陳凡麒」改頭換面。（圖／阜東昇音樂工作室提供）



記者翁子涵／台北報導

獨立創作歌手阜東昇推出新作《歸途》宣告回歸，過去曾以藝名「陳凡騏」闖蕩樂壇的他，有「台灣第一男優」封號，在沉澱兩年後徹底改頭換面，不僅捨棄過去俐落短髮的帥氣型男形象，改以一頭憂鬱且具藝術氣息的飄逸長髮造型示人，透露其實在出道前一直是以「阜東昇」之名征戰音樂夢，「後來跟原唱片公司名稱重疊所以更名，這次回歸以『阜東昇』再出發，就是把自己重新歸零當成全新的歌手藝人發片，透過新專輯的每一首創作重新跟大家自我介紹，並認識阜東昇的作品及聲音！」

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▲▼ 創作歌手阜東昇以古裝扮相示人。（圖／阜東昇音樂工作室提供）



而阜東昇也藉著這張新專輯《歸途》娓娓道出過去在現實叢林及名利荒漠中迷失的心路歷程，即便先前為了扛家計，中途一度轉往其他產業工作，阜東昇仍從未忘記愛唱歌的初心，他坦言在演藝道路上不斷鼓勵自己前進的動力來源正是自己的偶像「劉德華」，他感性表示：「華哥的努力與敬業是我一直以來嚮往的標竿，我夢想著有一天，能夠有機會跟他同台演出。」

新專輯是阜東昇沉澱兩年後集結生活及工作經驗所淬煉而成的心血結晶，為了此次重新回歸歌迷再圓音樂夢，獨立發片的他不僅寫歌、製作、企劃一把抓，甚至連專輯設計、造型、統籌mv拍攝、剪輯都自己來，儼然是「一人唱片公司」的他靠著「自我修行」化為深厚「內功」應用這次發片上，他表示：「凡事不懂的就去學，努力充實自己，把做唱片的過程眉角都去接觸學習，進而融會貫通，就是希望能作出一張『很自己』的專輯！」

首發單曲〈詞調句〉以充滿東方武俠味的搖滾曲風，結合古代詩人李煜、楊慎、王翰的詞句貫穿，並巧妙融合黃梅調與現代旋律，翻玩出「古詞新唱」的新滋味，而配合歌詞曲風，此次〈詞調句〉的主視覺及MV以武俠風格呈現，只見留著長髮的阜東昇穿起長袍俠客造型，俊俏扮相猶如從金庸小說走出來的翩翩俠客。

