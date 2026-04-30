古天樂被爆秘婚生子！　網揪4大巧合點名1女星…她帳號火速改私人

記者陳芊秀／綜合報導

香港影帝古天樂近日被爆出「秘婚生子」，引發外界高度關注。而他日前曾以「其他一律的雜音，我都不會回應」簡短回應，然而相關話題仍持續延燒。更有網友直指，男神秘婚對象可能是千禧年代曾活躍影壇的女星林淑茵，引發更多揣測與關注。

▲古天樂被爆秘婚生子。（圖／翻攝自IG）

網友整理4大巧合 林淑茵與古天樂多次同場

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網友化身偵探，從林淑茵的社群貼文中整理出多個「巧合」，認為是兩人交往的線索。首先，有網友發現，在部分朋友聚會的合照中，古天樂與林淑茵曾同時出現，雖然沒有明顯親密互動，但光是同框就引發聯想。

此外，古天樂生活圈與旅遊軌跡與林淑茵高度重疊，例如古天樂住在貝沙灣，而林淑茵的貼文也經常在當地打卡；古天樂在曼谷設有公司，林淑茵也頻繁飛往泰國，甚至把當地豪宅稱為「sweet home BKK」。更有人比對整理，指出兩人在2019年至2025年間，多次於相近時間出現在成都、倫敦、坎城與越南等地，質疑「除非她是狂粉，不然重複率太高了吧」。

林淑茵合照配文：最愛的都在身邊

另外，林淑茵曾分享一張把人臉全部遮住的聚會照，並寫下「最愛的都在身邊」，有眼尖網友發現其中一名穿黑色Polo衫的男子，衣著與古天樂過去穿過的款式相當相似。還有古天樂監製與主演的電影《明日戰記》上映期間，林淑茵曾留言「特別的 proud of U」，也被解讀是對古天樂的支持與肯定。

▲網揪古天樂秘婚對象是前女星林淑茵。（圖／翻攝自網路）

古天樂秘婚爆料源自粉絲

此外，這起爆料起源於古天樂與宣萱的「CP粉」，該名網友在Threads爆料，指古天樂有一位交往十多年的圈外女友，並公開了林淑茵的社群帳號。此舉導致林淑茵將帳號設為私人，並將大頭照更換為「精神健康熱線」的網頁截圖，被解讀是針對此事表態。