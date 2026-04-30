「令和峰不二子」球場火辣擺拍！大UU畢露...球迷讚：輸球也甘願

▲人氣模特兒阿部なつき在球場上的火辣穿搭，在網路上掀起兩極化熱烈討論。（翻攝自＠i.am_natsuki_ IG）

圖文／鏡週刊

被譽為「令和峰不二子」的人氣模特兒阿部なつき，29日在社群平台X上分享前往明治神宮棒球場觀賽的照片，火辣的穿搭風格隨即在網路上掀起兩極化熱烈討論。阿部當天以短版露臍白色針織上衣搭配丹寧長褲亮相，並巧妙利用粉色襯衫做出披肩與滑落至二度空間的不同造型變化，展現其凹凸有致的傲人曲線。

雖然不少粉絲驚嘆於她「突破極限」完美身材，紛紛留言稱讚「球場背景都掩蓋不了妳的光芒」、「這穿搭實在太犯規」，甚至有死忠支持者開玩笑說，看到照片後，連支持的球隊輸球都不在意了。然而，這組照片也觸動了棒球愛好者的敏感神經。

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▲不少粉絲驚嘆阿部なつき「突破極限」完美身材。（翻攝自＠i.am_natsuki_ IG）

許多日本網友質疑阿部「醉翁之意不在酒」，砲轟她只是把球場當成擺拍的時尚背景，紛紛開酸：「妳是去拍照還是去看球？」「感覺拍完這幾張照片就回家了吧」。更有球迷嚴厲指出，棒球界非常重視對比賽的尊重，認為她缺乏專業球迷的素養，甚至有人毒舌發問：「妳知道內野高飛球是什麼嗎？」

▲▼許多日本網友質疑阿部「醉翁之意不在酒」，砲轟她只是把球場當成擺拍的時尚背景。（翻攝自＠i.am_natsuki_ IG）

儘管面對排山倒海的負面評論，仍有部分網友出面緩頰，認為像神宮球場這樣充滿都會氛圍的地方，本來就適合當作一種「優雅假日」的休閒活動，無論是為了球賽還是為了球場的氣氛，能親自到場支持都算是一種雙贏。

▲阿部活躍於各大社群媒體平台，擁有超過430萬粉絲。（翻攝自＠i.am_natsuki_ IG）



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