ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

賴冠霖驚喜現身Wanna One團綜！
《皮克敏》新活動出大包炎上！課長氣瘋
李多慧鬆口生子計劃「生3女2男」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

AV女優渡部穗乃衣服往下滑⋯走光了！敬業喬奶繼續拍　合體瀨戶環奈

記者吳睿慈／台北報導

亞洲最強「2026 TRE台北國際紅人展」即將於7月3日到7月5日在台北南港盛大登場，超過百位SS級夢幻女神齊聚一堂，要讓台灣粉絲徹底淪陷。活動於30日盛大舉辦記者會，邀請來「千年一遇神乳」瀨戶環奈和「學霸系柔乳女神」渡部穗乃、純白彩永到場上為紅人展舉辦開扇儀式。場上，渡部穗乃不慎走光，但她很快調整好姿勢，展現敬業一面應對突發狀況，相當專業。

▲▼TRE台北國際紅人展媒體見面會-渡部穗乃 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼TRE台北國際紅人展媒體見面會-渡部穗乃 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼TRE台北國際紅人展媒體見面會-渡部穗乃 。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲渡部穗乃拍照時，服裝不斷往下滑，所幸有貼胸貼做好防護措施 。（圖／記者黃克翔攝）

3位女神「千年一遇神乳」瀨戶環奈和「學霸系柔乳女神」渡部穗乃、純白彩永來台為紅人展造勢，瀨戶環奈與渡部穗乃一起示範令人臉紅心跳的粉絲福利，包括親密勾手、十指緊扣，同時也揭曉今年TRE台北國際紅人展的夢幻女神卡司陣容，將由三大白金女優河北彩咖、櫻空桃及瀨戶環奈領軍，與渡部穗乃等新生代話題女神齊聚一堂。

▲▼TRE台北國際紅人展媒體見面會-渡部穗乃，瀨戶環奈，純白彩永。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼渡部穗乃喬好服裝後，敬業繼續與瀨戶環奈、純白彩永合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼TRE台北國際紅人展媒體見面會-渡部穗乃，瀨戶環奈，純白彩永。（圖／記者黃克翔攝）

3位女神難得來台，也讓現場媒體攝影「拍好拍滿」，不論是3人合體，還是女神單人照，都有充足的拍照時間，只是渡部穗乃疑似意外走光，右胸的服裝悄悄下滑，所幸她有做好防護措施貼胸貼，在工作人員幫助調整下才沒釀成更大意外，而她也很敬業繼續進行拍照環節，並未被一時的意外所影響。

▲▼TRE台北國際紅人展媒體見面會-瀨戶環奈。（圖／記者黃克翔攝）

▲瀨戶環奈雖是新人但人氣上升快速。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ TRE台北國際紅人展媒體見面會-純白彩永。（圖／記者黃克翔攝）

▲純白彩永助陣開扇儀式。（圖／記者黃克翔攝）

今年TRE紅人展預計打造夢幻女神舞台，瀨戶環奈表示，今年女神主舞台將不間斷演出，三天火力全開，帶來前所未有的視覺享受與心動體驗，「只要持有 JKFACE紀念卡的粉絲，就有機會上台與我近距離互動唷！」同時還推出全新白銀卡「招財女神祝福」互動，渡部穗乃也將化身為招財女神，「我會緊握著粉絲的手，送上專屬的愛與祝福！希望大家都能預約，來接受我滿滿的幸福能量唷！」瀨戶環奈和渡部穗乃在記者會尾聲換上性感旗袍，透過開扇儀式為TRE台北國際紅人展揭開序幕，提醒粉絲5月3日中午12點上JKFACE準時搶票。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

渡部穗乃瀨戶環奈純白彩永

推薦閱讀

知名男星朴東彬驟逝！在餐廳斷氣被發現「留下一女兒」　享年56歲

知名男星朴東彬驟逝！在餐廳斷氣被發現「留下一女兒」　享年56歲

3小時前

快訊／林逸欣醫生爸過世！　攝護腺癌末「告別式辦完才揭死訊」

快訊／林逸欣醫生爸過世！　攝護腺癌末「告別式辦完才揭死訊」

2小時前

GD、泰妍真的來了！5／30登高雄世運　5組超狂卡司曝光

GD、泰妍真的來了！5／30登高雄世運　5組超狂卡司曝光

3小時前

王俐人早就簽字離婚「爆保密條款」！千萬債壓垮4年婚 尪離開台灣

王俐人早就簽字離婚「爆保密條款」！千萬債壓垮4年婚 尪離開台灣

6小時前

張立昂氣胸插管「家屬簽放棄急救」近況曝光！被問邵雨薇尷尬笑了

張立昂氣胸插管「家屬簽放棄急救」近況曝光！被問邵雨薇尷尬笑了

19小時前

小馬忍痛聲請家暴令！遭控養小鬼、涉詐欺「全是哥哥幻想」揭真相

小馬忍痛聲請家暴令！遭控養小鬼、涉詐欺「全是哥哥幻想」揭真相

1小時前

老高PO新片「小茉久違獻聲」！　近況曝光掀網激動：感動哭了

老高PO新片「小茉久違獻聲」！　近況曝光掀網激動：感動哭了

15小時前

台八女神「懷孕4個月孕肚照」首曝光！難得解放內衣：真的穿不下了

台八女神「懷孕4個月孕肚照」首曝光！難得解放內衣：真的穿不下了

3小時前

才陷性交爭議！9頭身女神遭傳「已婚生子」真實近況曝光

才陷性交爭議！9頭身女神遭傳「已婚生子」真實近況曝光

22小時前

王俐人登SWAG脫衣「單次直播費曝光」！IG訂閱月收全說了：抽成很高

王俐人登SWAG脫衣「單次直播費曝光」！IG訂閱月收全說了：抽成很高

5小時前

李多慧30歲想成家！鬆口生子計劃「生3女2男」　不會閃婚原因曝光

李多慧30歲想成家！鬆口生子計劃「生3女2男」　不會閃婚原因曝光

21小時前

粿王判決書認證不倫5舉動「毫不避諱親友知情」　造成范姜精神痛苦

粿王判決書認證不倫5舉動「毫不避諱親友知情」　造成范姜精神痛苦

5小時前

熱門影音

王俐人SWAG「開腿按摩」　左胸疑露點：大家看得到嗎？

王俐人SWAG「開腿按摩」　左胸疑露點：大家看得到嗎？
王俐人SWAG直播「開腿做瑜珈」　羞喊：我最喜歡的姿勢

王俐人SWAG直播「開腿做瑜珈」　羞喊：我最喜歡的姿勢
郭子乾談王俐人轉變　被問SWAG合作：我全裸演出喔?

郭子乾談王俐人轉變　被問SWAG合作：我全裸演出喔?
王俐人怒罵酸民「愛看又愛酸」　談「背債千萬」嘆：別當濫好人

王俐人怒罵酸民「愛看又愛酸」　談「背債千萬」嘆：別當濫好人
49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪

49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪
曾沛慈哭到一半被Cue　表情「一秒垮掉」超可愛

曾沛慈哭到一半被Cue　表情「一秒垮掉」超可愛
李多慧被諧音梗逗笑　想跟幽默的男生結婚❤

李多慧被諧音梗逗笑　想跟幽默的男生結婚❤
王俐人認感情狀態「非單身」　性經驗人數「不到10個」

王俐人認感情狀態「非單身」　性經驗人數「不到10個」
周予天被爆鬧翻親弟周興哲　陳奕看新聞偷偷吃瓜XD

周予天被爆鬧翻親弟周興哲　陳奕看新聞偷偷吃瓜XD
陳偉霆首聽胎心：好緊張！　曝妻子何穗「生產不太順利」

陳偉霆首聽胎心：好緊張！　曝妻子何穗「生產不太順利」
張凌赫腳痛兩度「站不起來」　粉絲心疼..他發語音報平安

張凌赫腳痛兩度「站不起來」　粉絲心疼..他發語音報平安
51歲簡沛恩未婚無子 認了「已經計劃後事」

51歲簡沛恩未婚無子 認了「已經計劃後事」
學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

《淫后》「暗黑楊謹華」卡利性感泡湯　 自豪體力好：我自己就可以搖

《淫后》「暗黑楊謹華」卡利性感泡湯　 自豪體力好：我自己就可以搖

王仁甫放閃季芹：唱怎樣都好聽　〈存在〉合體小刀「一直在我心裡」

王仁甫放閃季芹：唱怎樣都好聽　〈存在〉合體小刀「一直在我心裡」

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

王彩樺一彎腰「火辣34D」蹦出來　胡宇威放閃陳庭妮：她有留咬痕！

王彩樺一彎腰「火辣34D」蹦出來　胡宇威放閃陳庭妮：她有留咬痕！

看更多

【太菜直接露餡】車手求救問「我們是什麼公司」　士林警一聽秒懂

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前0

小S回歸要求極高！派翠克揭內幕「收工後檢討2小時」　私下對話曝光

17分鐘前0

《食尚》阿諾動刀切甲狀腺結節！術後腫脹畫面曝：手術脖子但頭好痛

24分鐘前0

車銀優爆逃稅風波！「新身分曝光」變身念力男聯手朴恩斌

24分鐘前10

腦部兩側出血急救！王月首曝術後「環狀傷痕」照　深夜開刀4小時

28分鐘前0

台灣第一AV男優「上岸」了！　消失2年曝光「驚人近況」

32分鐘前45

AV女優渡部穗乃衣服往下滑⋯走光了！敬業喬奶繼續拍　合體瀨戶環奈

32分鐘前0

古天樂被爆秘婚生子！　網揪4大巧合點名1女星…她帳號火速改私人

1小時前10

77歲爸罹罕癌病逝「本想捐遺體」　巴鈺喪父2週曝：女兒講到就哭

1小時前0

正妹新人公開「情感咒語」！　認感情卡關吐真實心聲

1小時前0

IU低調交往李鐘碩！認「戀愛遷就對方」劉寅娜吐槽：太危險

讀者迴響

熱門新聞

  1. 知名男星朴東彬驟逝！在餐廳斷氣被發現「留下一女兒」　享年56歲
    3小時前86
  2. 快訊／林逸欣醫生爸過世「告別式完才公開」
    2小時前907
  3. GD、泰妍真的來了！5／30登高雄世運　
    3小時前201
  4. 王俐人早就簽字離婚「爆保密條款」！
    6小時前67
  5. 張立昂氣胸插管「家屬簽放棄急救」近況曝光！
    19小時前42
  6. 小馬忍痛聲請家暴令！遭控養小鬼、涉詐欺「全是哥哥幻想」
    1小時前44
  7. 老高PO新片「小茉久違獻聲」近況曝光
    15小時前184
  8. 台八女神「懷孕4個月孕肚照」首曝光
    3小時前106
  9. 才陷性交爭議！女神遭傳「已婚生子」
    22小時前123
  10. 王俐人登SWAG脫衣「單次直播費曝光」
    5小時前84
ETtoday星光雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合