AV女優渡部穗乃衣服往下滑⋯走光了！敬業喬奶繼續拍　合體瀨戶環奈

記者吳睿慈／台北報導

亞洲最強「2026 TRE台北國際紅人展」即將於7月3日到7月5日在台北南港盛大登場，超過百位SS級夢幻女神齊聚一堂，要讓台灣粉絲徹底淪陷。活動於30日盛大舉辦記者會，邀請來「千年一遇神乳」瀨戶環奈和「學霸系柔乳女神」渡部穗乃、純白彩永到場上為紅人展舉辦開扇儀式。場上，渡部穗乃不慎走光，但她很快調整好姿勢，展現敬業一面應對突發狀況，相當專業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲渡部穗乃拍照時，服裝不斷往下滑，所幸有貼胸貼做好防護措施 。（圖／記者黃克翔攝）



3位女神「千年一遇神乳」瀨戶環奈和「學霸系柔乳女神」渡部穗乃、純白彩永來台為紅人展造勢，瀨戶環奈與渡部穗乃一起示範令人臉紅心跳的粉絲福利，包括親密勾手、十指緊扣，同時也揭曉今年TRE台北國際紅人展的夢幻女神卡司陣容，將由三大白金女優河北彩咖、櫻空桃及瀨戶環奈領軍，與渡部穗乃等新生代話題女神齊聚一堂。

▲▼渡部穗乃喬好服裝後，敬業繼續與瀨戶環奈、純白彩永合照。（圖／記者黃克翔攝）



3位女神難得來台，也讓現場媒體攝影「拍好拍滿」，不論是3人合體，還是女神單人照，都有充足的拍照時間，只是渡部穗乃疑似意外走光，右胸的服裝悄悄下滑，所幸她有做好防護措施貼胸貼，在工作人員幫助調整下才沒釀成更大意外，而她也很敬業繼續進行拍照環節，並未被一時的意外所影響。

▲瀨戶環奈雖是新人但人氣上升快速。（圖／記者黃克翔攝）



▲純白彩永助陣開扇儀式。（圖／記者黃克翔攝）



今年TRE紅人展預計打造夢幻女神舞台，瀨戶環奈表示，今年女神主舞台將不間斷演出，三天火力全開，帶來前所未有的視覺享受與心動體驗，「只要持有 JKFACE紀念卡的粉絲，就有機會上台與我近距離互動唷！」同時還推出全新白銀卡「招財女神祝福」互動，渡部穗乃也將化身為招財女神，「我會緊握著粉絲的手，送上專屬的愛與祝福！希望大家都能預約，來接受我滿滿的幸福能量唷！」瀨戶環奈和渡部穗乃在記者會尾聲換上性感旗袍，透過開扇儀式為TRE台北國際紅人展揭開序幕，提醒粉絲5月3日中午12點上JKFACE準時搶票。