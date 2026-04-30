77歲爸罹罕癌病逝「本想捐遺體」　巴鈺喪父2週曝：女兒講到就哭

記者黃庠棻／台北報導

女星巴鈺平時會透過社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享私下生活，4月初她突然在臉書發文曬出父親的獨照，悲痛證實爸爸已經離開人世，寫下「不要叫我節哀，不要叫我加油。」讓外界都相當擔心。今（30）日她在父親過世後首度露面，也分享了自己的近況。

▲巴鈺4月初才剛經歷喪父之痛。（圖／記者劉耿豪攝）

巴鈺今（30）日出席舞台劇《24K金曲同學會！同鞋～》卡司公布者會，與王琄、楊麗音、夏靖庭、湯志偉、卓文萱、梁文音、巴鈺、木星、林俊逸、周定緯、賴銘偉等人合體，她穿著劇中的制服造型亮相，整個人看起來相當好。

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▲舞台劇《24K金曲同學會！同鞋～》舉辦卡司公布者會。（圖／記者劉耿豪攝）

經歷喪父不到一個月，巴鈺強撐起體力工作，被問及爸爸的後事是否圓滿處理，她低調表示「明天要進行花葬儀式」，等花葬完之後就會告一段落。事實上，巴鈺的爸爸原本要捐贈自己的身體、器官讓醫療機構做研究，但因為身體病況不允許，才選擇了第二的方式「花葬」，至於當時父親想捐遺體，全家人其實都相當尊重也同意。

▲巴鈺4月初才剛經歷喪父之痛。（圖／記者劉耿豪攝）

談及父親，巴鈺透露爸爸在2024年年底發現罹患罕見癌症，是神經內分泌的某種腫瘤，沒有特定部位，所以病毒會轉移，發現生病之後曾有動過手術，當時有好轉，沒想到復發之後病情急轉直下。幸好，巴鈺表示在爸爸過世之前，全家人有都好好道別、道謝，把愛說出來。

▲巴鈺4月初才剛經歷喪父之痛。（圖／記者劉耿豪攝）

至於孩子能否理解生離死別，巴鈺坦言10歲的兒子其實已經了解死亡的意義，但因為比較害羞所以不太會表達，不過她都能理解，反而是女兒會直接說出思念之情，有時會講出「我永遠見不到外公了」然後就流淚，他也想「想哭就哭，想發呆就發呆，但還是有好好吃飯、發呆，擁抱自己的情緒」。而父親過之時才77歲，但信奉基督教的她堅信，等到自己離開的那一天，父女倆一定會團聚。

▲巴鈺4月初才剛經歷喪父之痛。（圖／記者劉耿豪攝）