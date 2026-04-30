「腳麻、腰痛」竟是癌末！　林逸欣在爸爸病榻拉琴痛哭...鼻酸畫面曝

記者蔡琛儀／台北報導

林逸欣爸爸、台南知名神經內科醫師林春銘驚傳在18日凌晨罹癌過世，享壽73歲。稍早林逸欣發文證實父親死訊，且告別式已經落幕，她透過影片紀錄爸爸抗癌的過程，在爸爸生前彌留時，林逸欣在爸爸病床前哭著拉小提琴，連當時已幾乎沒有意識的林爸爸都流下眼淚，「成夠成為爸爸的女兒，就已經是我這輩子最大的成就。」

▲▼林逸欣和爸爸。（圖／翻攝林逸欣IG）

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林逸欣在影片中透露，爸爸5年前因為腰痛、腳麻，怎麼復健都不見好轉，就醫才被診斷出攝護腺癌末期，癌細胞已轉移至骨頭，只剩下3個月的時間，因此這些年她時常回台南陪伴父親，去年8月她也趕在父親還在世時及時補辦婚禮，林爸爸更拄著拐杖送女兒走上紅毯。

而林逸欣爸爸這幾年照常看診、打麻將，她也把握時間拍下全家人出門旅遊的畫面，正當全家人都以為戰勝病魔，沒想到癌細胞卻轉移到肺部和肝臟，「醫師說非常罕見，但它就是發生了。」她透露爸爸為了能爭取陪伴家人的時間，這些年花了許多金錢及力氣，「各種治療帶來的痛苦，真的不是一般人可以想像的，但爸爸總說，別擔心，他一定會加油。」

▲▼林逸欣在爸爸病床前哭著拉小提琴。（圖／翻攝林逸欣IG）

林逸欣自責：「是不是我一直叫爸爸加油，爸爸為了不讓我失望，所以他不想放棄，我也不想放棄啊，可是看見爸爸這麼痛苦，怎麼還忍心任性的要他加油，我跟爸爸說，雖然很捨不得，但你如果覺得很累想休息也沒關係，我們已經用盡全力奮戰到最後一刻了！我們沒有輸。」這段近11分鐘的影片除了在她社群上分享，也在林爸爸告別式上播出，讓不少網友看了都很鼻酸。

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