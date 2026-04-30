正妹新人公開「情感咒語」！　認感情卡關吐真實心聲

▲ 王品裙推出新歌〈舞舞舞〉。（圖／滾石唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

王品裙推出新專輯《Pinky Promise》，新歌〈舞舞舞〉MV勾勒出一段關係裡既靠近又無法真正觸及的微妙狀態，談及創作靈感，王品裙表示關係中總存在著極限與限制，而試圖看見這些邊界的過程，其實也是不斷與自己對話，「有時各自跳舞，有時短暫交會，也有時只能獨自旋轉。」她以舞動作為隱喻，描繪關係中的靠近與疏離，王品裙也將這首歌視為一種「情感咒語」，希望陪伴聽眾在卡關或低潮時，暫時放下答案，透過身體律動釋放壓力。

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▲▼ 王品裙透過反覆吟唱的「舞舞舞」，堆疊出情感一進一退的節奏。（圖／滾石唱片提供）



同時她也透露，這首歌靈感不僅來自個人經驗，也揉合了身邊的真實故事，「朋友們常常主動提供故事給我，希望能豐富我的資料庫。」歌曲透過反覆吟唱的「舞舞舞」，堆疊出情感一進一退的節奏，如同兩人關係中的試探與拉扯，也讓整首作品在輕快律動中，隱隱透露出難以言說的迷失與無力，呈現出獨特的反差魅力。

MV則延續歌曲內在世界的想像，以動畫形式呈現關於自我與關係的奇幻旅程。畫面中不斷出現的畫框與鏡子，象徵彼此看得見卻無法觸及的距離；隨著角色不斷凝視與拆解自身，也一步步陷入停滯與困惑。直到最後，在氣球與鳥的引領下穿越層層視角，並打破象徵單一標準的鏡面，碎裂出的多重樣貌，讓觀看不再侷限於單一視角。

