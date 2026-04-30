人氣女星突大叫「忘記穿內褲」！現場超多男工作人員…小賴秒拆穿

記者潘慧中／綜合報導

小賴（賴晏駒）最近在Podcast節目《靈犬賴希》爆料，某女星雖然很受歡迎，但有次一起彩排時，對方私下的行為舉止讓他直言「她很假」！

▲小賴和徐凱希都覺得該女星超假。（圖／翻攝自Instagram／gooddog.x2）



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小賴表示，大家當時正在走廊準備去彩排，該女星走出休息室後卻突然大叫：「我忘記穿內褲了！」對此，他心中滿是疑惑，「妳已經出來了，怎麼可能沒穿內褲？」

▲小賴還原該女星突然大叫的過程。（圖／翻攝自Instagram／gooddog.x2）



該女星當時穿著一件男友風長版T恤，無辜地說：「我門鎖起來了怎麼辦？」小賴透露，當時走廊上有很多男工作人員，這些人聽到後都紛紛直呼：「好可愛的女生喔！怎麼會少一根筋沒穿內褲？」

▲小賴透露在場的男工作人員都覺得該女星很可愛。（圖／翻攝自Instagram／gooddog.x2）



但小賴對這種刻意營造的形象感到非常不以為然，在心裡大翻白眼，並且直接當著該女星的面說：「妳沒穿內褲，妳幹嘛出來？怎麼可能沒穿內褲？」。他坦言，當時就是想要「當場戳破她的假面具」！

▲小賴當場戳破該女星的假面具。（圖／翻攝自Instagram／gooddog.x2）