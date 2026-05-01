怪奇比莉晉升電影咖！與詹姆斯卡麥隆打造演唱會3D電影

▲怪奇比莉（左）與詹姆斯卡麥隆（右）一起合作，激盪出不同的創意火花。（UIP提供）



圖文／鏡週刊

雖然怪奇比莉（Billie Eilish）一度宣佈要來小巨蛋開唱，但是疫情作祟，就此取消，與寶島無緣。沒關係，現在她晉升成為電影咖，與導演詹姆斯卡麥（James Cameron）一起完成《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》（Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour Live in 3D）。

兩人意想不到的跨界合作，讓大家都很好奇，他們是怎麼碰面的？怪奇比莉笑說：「我媽媽有一天跟我說，『我收到詹姆斯卡麥隆的電子郵件。』他想把妳的演唱會拍成3D電影。我的回答當然是『好啊！』」

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詹姆斯卡麥隆透露，雙方經過很長時間的創意會議後，才決定正式合作。他說：「我強烈鼓勵她做出一些超出舒適圈之外的事情。」但當他提出希望安排攝影師在舞台上近距離跟拍時，怪奇比莉一開始相當堅持，表示「絕對不行，我不想改變我的演出。」詹姆斯卡麥隆花了6個月才說服她，並強調透過3D所帶來的私密感與臨場感，將讓整部作品更具衝擊力。

▲透過沉浸式3D影像技術，《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》，讓全球觀眾近距離感受她獨一無二的舞台魅力與情感能量。（UIP提供）

「當我們開始深入討論後，怪奇比莉也逐漸意識到這個想法的重要性。」詹姆斯卡麥隆更直接對她說：「妳非常清楚這場演唱會的每一個細節，我們何不一起執導？」這也促成她首次以共同導演身分參與電影製作。她感性表示：「這真的很神奇，他真的把我當成他的夥伴。」

怪奇比莉談到，自己最喜歡這部作品的一點，就是能讓那些無法親臨現場的粉絲，也能擁有身歷其境的體驗。「這就像是最棒的演唱會體驗。」除了主舞台上的震撼演出，電影也將帶領觀眾深入幕後實境，跟著她走下舞台，在人群中奔跑，再從B舞台一躍而出，感受每一刻最真實的演出狀態。

怪奇比莉還提到，她拍攝這部電影最重要的目的，就是希望真實捕捉自己與粉絲之間那份難以取代的情感連結，「他們不會只是覺得自己在看最喜歡的流行巨星，而是和我有真實的情感連結。」詹姆斯卡麥隆也大讚怪奇比莉是「世界級的表演者」，並表示這次合作非常愉快。

怪奇比莉感性地說：「這場巡演真的很美好，全都是因為你們。我希望能把我打造這場演唱會，以及和吉姆（詹姆斯卡麥隆）一起拍攝、剪接這部電影的經驗，完整呈現在大銀幕上，也希望觀眾會喜歡。」

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