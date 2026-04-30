記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣樂團DAY6成員元弼（WONPIL）將於5月1日至3日，一連三天在首爾蠶室室內體育館舉辦個人演唱會《Unpiltered》，不僅睽違約4年再度開唱，更因導入「無障礙（Barrier-free）」設施，成為韓國演唱會界一大亮點。

▲元弼。（圖／翻攝自Instagram／kimwon.pil）



首創聽力輔助系統 提升演出可及性

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次演唱會除追求高完成度舞台外，元弼也特別著重讓「所有觀眾都能感受音樂」。主辦單位表示，為讓元弼的聲音與心意傳達給每一位觀眾，演出特別打造更具意義的觀演環境。

演唱會導入無障礙設施，針對聽力受限觀眾擴充相關基礎設備。JYP娛樂更與社團法人合作，引進可將現場音訊直接傳送至接收裝置的聽力輔助系統（Auracast），突破場地限制，讓聲音傳遞更清晰。

此舉為韓國娛樂公司首次在演唱會中實施相關系統，不僅提升演出可近性，也被視為推動產業邁向永續與包容的重要一步，具有指標性意義。

暖心互動早有前例 粉絲感動分享

事實上，元弼對聽障粉絲的關懷早有跡可循。2025年7月27日一場DAY6粉絲見面會上，一名聽障粉絲分享親身經歷：「我有聽覺障礙，DAY6是我的全部與勇氣，完全沒想到元弼會用手語跟我說話，真的像做夢一樣。」

該粉絲表示，這段互動讓她重新獲得面對困難的力量，「之後不管遇到什麼困難，都能鼓起勇氣撐過去」。現場影片中，粉絲舉著寫有「即使有聽覺障礙，DAY6仍是我的全部和勇氣」的紙張，並以手語向元弼比出「我愛你」，元弼不僅回應同樣手語，還進一步比出「很幸福」，溫暖互動感動眾人。

250727 데이식스 팬미팅 ????︎



저는 청각장애가 있고, DAY6는 제게 전부이자 모든 용기예요.

원필이가 수어로 말을 걸어줄 거라고는 정말 상상도 못 했어요.….정말 꿈만 같았어요.

앞으로 힘든 일이 있어도 이겨낼 수 있는 용기를 주셔서, 다시 한 번 힘내야겠다고 생각했어요.#DAY6 #원필 #WONPIL pic.twitter.com/GLQ2w8yiCz — ????︎ ｐ ̖́- (@moonsyk6) July 28, 2025

睽違4年個唱 門票全數完售

此次《Unpiltered》演唱會也是元弼繼2022年《Pilmography》後，時隔約4年2個月再度舉辦個人專場，三場門票全數售罄，人氣依舊火熱。

演出將以同名個人專輯為主軸，完整呈現收錄曲目，透過細膩嗓音與情感表達，帶來更成熟且深層的音樂魅力。

從舞台到理念，元弼此次不僅展現音樂實力，更透過無障礙設計，讓演唱會成為一場真正「被所有人共享」的溫暖體驗。