蔡康永日本辦展「畫作1個字被要求拿掉」！認錯：用了很粗暴的日文

記者潘慧中／綜合報導

蔡康永最近在《小姐不熙娣》透露，將於7月1日在東京舉辦展覽。由於前陣子在台北藝術博覽會展出的作品中，有一幅寫有「都去吃屎吧」字畫，雖然文字寫得又小又淡且掛在最高處，卻立刻被買家收藏，事後還有不少客人表明想訂購的意願，他就多做了幾張。

▲蔡康永之前在台北辦展時，有一幅寫有「都去吃屎吧」字畫頗受歡迎。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



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針對即將到來的東京展覽，蔡康永原本計畫延續台北的熱潮，提案推出日文版的「都去吃屎吧」。不料，日本畫廊負責人看到提案後，意外來跟他商量：「『屎』的部分可以拿掉嗎？」

▲日本畫廊希望蔡康永可以拿掉「『屎』的部分」。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



回想起提案過程，蔡康永推測可能是自己的日文用錯了，「用了很粗暴的那種，叫人家『去食糞』的那種，他們收不到那個訊息」，顯現台日文化與語感上的差異。

▲蔡康永推測自己當初提案時一定用錯日文了。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



為了順利在東京展出，蔡康永因應畫廊的要求調整作品，製作了一個「把大便蓋住」的版本，試圖在保留原創精神與尊重當地文化之間取得平衡，「起碼他們會覺得OK。」

▲▼蔡康永調整後的版本。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

