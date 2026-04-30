《全明星》戰友回歸掀回憶殺！江宏傑誓言打敗藍隊　無尊一登場慘遭罵

記者孟育民／台北報導

全新運動競技節目《全城地圖：最強明星隊》開播以來話題不斷，本週日（3日）將播出第7集，節目再升級，由藍、紅兩隊隊長：錢薇娟與江宏傑領軍，號召昔日戰友重返賽場，掀起回憶殺。藍隊方面，包含無尊、彭小刀、張庭瑚與顏佑庭再度披上藍袍為錢姐效力。不過無尊一登場就成為焦點，錢薇娟更是當場開罵：「你怎麼還敢來啊！」無尊則以一句「只要製作單位敢發，我就敢來」幽默回應，讓錢姐哭笑不得。

▲▼《全明星》組合回來了 。（圖／好看娛樂提供）



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紅隊陣容同樣話題十足，曾昱嘉、孫其君、吳心緹與徐新洋強勢回歸。其中曾昱嘉曾在《全明星運動會》第四季12碼PK關鍵失誤留下遺憾，如今再度上陣也讓江宏傑一度緊張。不過他仍力挺隊員是「夢幻名單」，誓言打破過往《全明星》紅隊未曾擊敗藍隊的紀錄。

▲江宏傑誓言打破過去魔咒。（圖／好看娛樂提供）

本次競賽項目特別重現《全明星運動會》經典項目「足壘球」，熟悉的競技讓選手們士氣高昂。然而無尊因久未運動、體能下滑，在場上頻頻漏接，甚至開局不久便體力透支，讓人在場邊的錢薇娟氣到火冒三丈。不過無尊不改綜藝本色，靠著說學逗唱炒熱氣氛，反而讓全場笑聲不斷，最終連錢薇娟也轉怒為笑，大讚他有一套且「娛樂效果十足」。

▲曾昱嘉體力不堪負荷。（圖／好看娛樂提供）

此外，本週節目首度將戰場拉進山林野地，進行高強度你藏我找的體能競賽。崎嶇地形與廣闊場域大幅提升難度，曾昱嘉一度在叢林中迷失方向，甚至崩潰跪地，讓隊長江宏傑急得想臨時換將。另一方面，藍隊也因林間溝通困難，隊員之間音量逐漸升高，從溝通演變成「叫陣」，場面一度火爆。