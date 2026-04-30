金鐘男星形象反轉「迷上0204電話女郎」　搭擋《陽光女子》女星

記者黃庠棻／台北報導

故事工廠全新舞台劇《某中年男子的心裡遊戲》由金鐘影帝樊光耀編、導、演一手包辦，將於5月29日至31日在臺北表演藝術中心登場。樊光耀坦言這將是自己演員生涯中最「真誠赤裸」的一次演出，直面角色內心最幽微的慾望與孤獨。

▲《某中年男子的心裡遊戲》由樊光耀、那祈主演。（圖／故事工廠提供）

樊光耀將搭檔《陽光女子合唱團》實力派女星那祈，劇中不僅有大量心理攻防，更涉及情慾張力的細膩描寫，讓那祈直言在初讀劇本時，一度震驚到「有幾秒鐘說不出話來」。

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▲《某中年男子的心裡遊戲》由樊光耀、那祈主演。（圖／故事工廠提供）

出道多年，樊光耀過去多以「好爸爸」、「老師」、「長官」等正派形象深植人心，這次則徹底翻轉，飾演一名對「0204電話女郎」聲音產生依戀的孤獨中年男子，角色精神狀態脆弱又極端。

▲《某中年男子的心裡遊戲》由樊光耀、那祈主演。（圖／故事工廠提供）

對於這樣的設定，樊光耀提出獨到見解，認為「變態其實只是非常態」，而這樣的「非常態」其實潛藏在每個人心中。他也直言，劇中大量過去少見的情慾表現，對自己而言是一次極大的挑戰與突破。

▲《某中年男子的心裡遊戲》由樊光耀、那祈主演。（圖／故事工廠提供）

那祈在劇中飾演心理諮商師，與樊光耀展開高強度心理攻防。她先前在電影《陽光女子合唱團》中飾演大提琴家，以優雅氣質令人印象深刻，這次她大膽轉型，詮釋同時具備心理師與電話女郎雙重面貌的角色，展現截然不同的魅惑能量。

▲《某中年男子的心裡遊戲》由樊光耀、那祈主演。（圖／故事工廠提供）

為了詮釋角色，那祈特別強化聲音層次，讓聲線帶有強烈「魅惑成份」，希望觀眾能透過貼近的聽覺體驗，感受到一種「顱內高潮」的感官衝擊。她透露，角色不只是被動回應，更帶有反向「挑逗」的心理策略，在專業與慾望之間遊走，讓整場對戲更具張力。

▲《某中年男子的心裡遊戲》由樊光耀、那祈主演。（圖／故事工廠提供）

《某中年男子的心裡遊戲》劇本原名《亡心衝擊波》，為樊光耀原創作品，並榮獲2025臺北文學獎舞台劇本獎首獎，未演先轟動。樊光耀直言「這其實是一個愛情故事。」那祈則自北京電影學院主修電影表演出身，在激烈競爭中脫穎而出，憑藉亮眼外型與細膩演技，被不少前輩封為「怪物新人」。兩人之間的對戲，將透過語言、身體與心理層層交鋒，把角色的脆弱與渴望放大到極致，也為舞台帶來極具張力的觀看體驗。

▲《某中年男子的心裡遊戲》由樊光耀、那祈主演。（圖／故事工廠提供）

《某中年男子的心裡遊戲》以懸疑與心理遊戲為外殼，實則探討愛與慾望的本質。透過諮商過程與中年男子的內心投射，劇情在虛實之間反覆交錯，層層揭開角色內心深處的秘密。究竟這場心理與情慾的攻防戰，最終誰能勝出？

▲《某中年男子的心裡遊戲》由樊光耀、那祈主演。（圖／故事工廠提供）