賈靜雯近況曝光！罕談女兒外型轉變　羞認會哼《飛龍在天》主題曲

記者黃庠棻／台北報導

YouTube頻道《璞之妍五分鐘》推出全新企劃「賈靜雯來了！」，由璞之妍蔡佳芬院長與雙金影后賈靜雯展開對談，聚焦女性、健康與愛自己的核心議題。系列共四集總長約20分鐘，上線後累積超過200萬瀏覽，帶動頻道訂閱數突破2萬人，迅速掀起關注。

▲賈靜雯參與節目《璞之妍五分鐘》破200萬觀看。（圖／璞之妍提供）



節目以五分鐘單元切入，延伸女性狀態與內在價值的討論，賈靜雯分享女性面對年齡與自我認同的看法。她認為女性在任何階段，只要擁有自信與良好狀態，自然會散發吸引力「年齡其實可以不再那麼重要」，關鍵在於理解自己、活出當下。

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談到「美」的本質，賈靜雯提出「美是取捨，而不是無盡追求」的觀點。她認為，美並不會隨時間消失，而是不斷轉變與累積。每個人生階段都有不同的氣質，重要的是保留屬於自己的狀態與氣勢，讓美隨時間延續。

▲賈靜雯參與節目《璞之妍五分鐘》破200萬觀看。（圖／璞之妍提供）

蔡佳芬院長補充，美並非單一標準，而是隨人生流動的整體狀態；當內在穩定與自信建立起來，才能真正展現個人的美。賈靜雯提到「每個人都有最美的特質，要看見自己的光芒。」她鼓勵女性不要被限制，在不同階段讓自己持續成長與綻放。



雙金影后賈靜雯以《我們與惡的距離》與《瀑布》接連奪下金鐘、金馬影后，展現多元轉變與表演厚度。她坦言，不同時期的自己呈現出不同樣貌，從青澀到成熟，每一個階段都是真實的自己。她笑說，看到《飛龍在天》甚至會忍不住哼起主題曲，武媚娘與《倚天屠龍記》趙敏等角色至今仍深植人心。

賈靜雯也分享，當初接演《我們與惡的距離》與《瀑布》時，其實也曾懷疑自己，但在與團隊討論後，才理解他人所看見的可能性，讓她更願意嘗試不同角色。除了演員身份，她也跨足製作人領域，從不同角度理解產業，並持續挑戰舒適圈。談到未來，她表示導演是一個讓她敬佩的職業，也笑說希望有一天能體驗當導演的世界。



在談到下一代與「美」的關係時，賈靜雯分享，孩子開始愛漂亮其實是日常中自然發生的事。只要看到孩子在化妝台前停留，就知道她們正在探索「變美」。觀察到孩子性格不同，理解每個人對「美」的定義本來就不同。

對此，賈靜雯提到，當孩子開始比較外貌時，會透過溝通讓她們理解，每個人的樣子都是獨特的存在。蔡佳芬院長也分享，孩子透過穿高跟鞋、塗口紅等方式探索自我，父母的角色是陪伴與引導，幫助建立自我認同。最後也呼應整段對話，「美」不只是外在樣貌，而是一種被看見與被允許成為自己的過程。