GD、泰妍真的來了！5／30登高雄世運　5組超狂卡司曝光

記者吳睿慈／台北報導

台灣主辦「寬魚國際」舉辦的高雄拼盤「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」，日前先行公開活動日期，30日終於釋出卡司消息，由天王G-Dragon、天后泰妍（TAEYEON）領軍，還有人氣樂團FTISLAND，以及DPR IAN、KiiiKiii一共5團卡司，即將在5月30日登上高雄國家體育場 （世運主場館）。

高雄拼盤「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」首度來到台灣，主辦單位「寬魚國際」於30日在eoi極致餐飲宣布好消息，活動將於5月30日登上高雄國家體育場 （世運主場館），票價分為8880元、7880元、6880元、5880元、4880元、3880元、2880元，門票即將在11日中午12點於KKTIX 售票系統開賣。

面對網路上的流言蜚語，主辦單位邱瓈寬日前已經正式向黃牛提告、報案，並表示「我根本不認識他」，對於細節則是偵查不公開，一切交給司法處理。

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天王GD繼大巨蛋專場演出後，這次攻上更大的場地，來到可以容納5萬人的高雄世運，官方消息還未公布時，粉絲就已經熱烈討論中，如今卡司終於揭曉，勢必掀起一陣搶票戰爭。