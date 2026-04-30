台八女神「懷孕4個月孕肚照」首曝光！難得解放內衣：真的穿不下了

記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星許鈞鈞以三立《戲說台灣》、《願望》等作品為觀眾所知，還因此獲封「台八女神」稱號。繼元旦拋出結婚震撼彈，本月初還宣布懷孕，喜獲眾人祝福。她30日首度曝光孕肚照，並吐露了近期最明顯的感受。

▲許鈞鈞首度曝光孕肚照。（圖／翻攝自Instagram／fish007_011）



照片中，可以看到許鈞鈞身穿一件白色長袖襯衫，只扣一顆鈕扣，露出內搭的藕粉色內衣褲，相當映襯她的白皙膚色之外，還若隱若現出豐滿北半球、以及約4個月的孕肚。

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▲▼許鈞鈞四肢依然纖細。（圖／翻攝自Instagram／fish007_011）



不只這樣，許鈞鈞還換穿另一件藍白相間的直條紋長版襯衫，內搭淺灰色的內衣褲。儘管已進入孕中期，她的四肢依然纖細，披肩長髮配上淡雅妝容，渾身散發出健康且自信的準媽媽神采。

▲許鈞鈞分享孕期的身體變化。（圖／翻攝自Instagram／fish007_011）



隨著孕期進入第15、16週，許鈞鈞坦言這陣子最明顯的身體感受就是「衣服真的穿不下了」，觀察到肚子和臀部正在一天天「壯大」，皮膚也因為拉扯開始出現「乾癢不適」的現象，真實記錄了孕媽咪體態轉變的過程。

▲許鈞鈞元旦半夜驚喜宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／fish007_011）