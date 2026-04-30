粿王賠百萬「還有財產訴訟」！范姜律師：我們講武德…揭1關鍵

記者陳芊秀／綜合報導

藝人「王子」邱勝翊與啦啦隊女神「粿粿」外遇被范姜彥豐提告求償100萬，30日判決書公開，引發各界關注。臉書粉專「巴毛律師混酥團﻿」分析，接下來還有剩餘財產分配的訴訟，范姜彥豐的律師蔡鈞如也回應了。

▲王子與粿粿認諾賠百萬，外界推測粿粿與范姜彥豐還有官司。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

認諾成止損關鍵

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「巴毛律師混酥團」分析，眾所矚目的判決書內容之所以顯得精簡，是因為王子與粿粿在法律上選擇了「認諾」。根據《民事訴訟法》，這類判決書不需詳實記載理由，法官僅針對法條進行裁決。巴毛律師認為，這是一種避免案情細節被公之於眾的防禦戰略。

剩餘財產分配官司開打

不過巴毛律師提到，原告律師沒有獅子大開口，趁機索取高價和解金導致破局，而且「之後應該還有剩餘財產分配的訴訟」。雙方的官司似乎還沒有完全落幕。

對此范姜彥豐的律師蔡鈞如留言，「我們說要保護家人最佳利益，考慮數位足跡不是說說而已（一開始起訴狀就技術性做了很多調整了），謝謝大家的關心。」此外，她本月15日面對法界人士評論時，關於「精神慰撫金」的金額數字，回應道：「我們很講武德。」而結束侵害配偶權的官司後，緊接著將面臨更現實的資產清算大戰。