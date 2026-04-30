張宇59歲生日惹鼻酸！妻揭20年抗病史　曾求神「折壽換康復」

記者張筱涵／綜合報導

歌手張宇4月30日迎來59歲生日，妻子十一郎當天在社群平台發文，罕見分享兩人近8年生活點滴，從他無預警宣布暫停演藝工作，到照顧父親、面對聲帶疾病的心路歷程，字句間流露滿滿心疼與不捨。

▲張宇 。（圖／記者黃克翔攝）



無預警停工回歸家庭 妻：任性卻也開心

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十一郎回憶，2018年透過微博得知張宇自行決定「無限期暫停工作」，當下雖覺得有些任性，但也理解他是真的累了，「同時也很高興，他終於可以回來陪我了」。

親自照顧父親 走完人生最後一程

她透露，這8年間張宇花了大量時間照顧罹病父親，儘管兩人從小並未同住，但在父親生命最後階段，他仍親力親為陪伴就醫、處理生活起居，甚至清理穢物，「做著人子該做的事」，最終平靜送父親離開，也讓過往恩怨隨之放下。

投入高爾夫球隊事務 從零學習「服務」

淡出螢光幕後，張宇也加入高爾夫球隊並擔任總幹事，從場地預訂、菜單討論到比賽設計全都親力親為。十一郎形容，過去在工作中「什麼都有人安排好」的他，如今卻願意放下身段、甚至低聲下氣，只為讓活動更順利，讓她既驚訝又心疼，「他卻說這是學習和服務」。

與病共存多年 聲音問題成最大折磨

十一郎也提到張宇長年飽受「痙攣性發聲障礙」所苦，這種疾病會影響聲帶控制，對歌手而言更是致命打擊。她透露，兩人多年來四處求醫，無論中醫、西醫甚至靈療，只要有一絲希望都不放棄，卻始終未能痊癒。

她回憶張宇參加《我是歌手》期間，自己每場比賽都提心吊膽，「甚至不敢看節目」，最終他也因身體狀況不再登台演出。

離開舞台仍不放棄 每天持續練唱

即便如此，張宇仍未放棄對音樂的熱愛，每天持續練唱。他曾說：「不唱，可能連說話都有問題。」這句話讓十一郎心疼落淚，甚至曾祈求神明「折自己的壽」換他康復。

59歲生日願望曝光 盼一切好轉

面對張宇邁入59歲，十一郎表示「逢9不過生日」，但仍誠心希望「過完5字頭，一切都能好轉」，最後深情寫下：「生日快樂，我的爺。」