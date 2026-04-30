韓知名主唱陷官司！　二審開庭檢方強硬求刑1年

記者張筱涵／綜合報導

南韓混聲團體Urban Zakapa成員朴容仁，因涉及「奶油啤酒」廣告不實爭議遭起訴，案件進入二審後，檢方仍維持原先立場，於29日開庭時再度求處有期徒刑1年，引發關注。

▲朴容仁。（圖／翻攝自Instagram／urbanzakapayongin）



二審開庭 檢方維持求刑1年

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首爾東部地方法院第3刑事部29日進行該案二審首次開庭，朴容仁當天身穿灰色西裝出庭，並對相關指控表示「事實關係承認，但不存在背信可能性與主觀故意」。

本案一審於今年2月18日宣判，法院當時判處朴容仁有期徒刑8個月、緩刑2年，並對其擔任代表的公司Virtue Company裁罰1000萬韓元（約新台幣23萬元）。不過檢方隨即提出上訴，案件進入二審審理。

未含奶油卻稱「奶油啤酒」 遭認定誤導

根據檢方指控，Virtue Company自2022年5月至2024年1月間，在便利商店等通路販售啤酒產品時，實際未添加奶油，卻以「奶油啤酒（BUTTER BEER）」、「奶油基底」等名稱進行宣傳，涉嫌違反《食品標示廣告法》。

韓國食品醫藥品安全處認定，產品名稱使用法文「Beurre（奶油）」恐誤導消費者，屬於虛假與誇大廣告，並於2023年將相關業者移送警方調查，製造商亦曾遭行政處分停產1個月。

朴容仁：僅為形容風味 無意誤導

對此，朴容仁曾發表長文澄清，強調產品是以「提供全新感官體驗」為出發點，並表示所謂「奶油風味」僅為形容口感，就如同咖啡或酒類常以花香、水果等詞彙描述風味，即使未實際添加相關原料。

他也指出，公司已依主管機關指導，修改相關廣告用語，並在後續產品中實際添加奶油，以避免爭議擴大。

法院認定具誤導可能 批影響市場秩序

不過一審法院認為，朴容仁參考《哈利波特》中「奶油啤酒」概念進行商品開發，加上其藝人身分與知名度，確實可能讓消費者誤認產品含有奶油，具有誤導風險。

法院同時指出，相關行為恐影響公平交易秩序，且朴容仁在起訴後發表「已添加奶油」聲明，經媒體報導擴散，態度並不妥當，成為量刑考量之一。

目前案件進入二審審理，最終判決結果仍有待法院裁定。

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