與Tiffany婚後第一個生日！卞耀漢居家甜蜜日常曝光　裸上半身慶生

記者吳睿慈／綜合報導

南韓實力派男星卞耀漢與妻子Tiffany（蒂芬妮）合作戲劇結緣，兩人在2月登記結婚，已經展開近2個月的新婚生活，29日是他40歲生日，迎來婚後第一個慶生，他也透過IG釋出照片，其中一張在家裡裸著上半身的照片，掀起粉絲熱議，害羞提問「 新婚生活好甜蜜」。

▲▼卞耀漢結婚後第一個慶生日常。（圖／翻攝卞耀漢IG）



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卞耀漢29日在IG發文「謝謝大家的生日祝福，我會成為好好製作好的電影作品的人，感謝的家人、粉絲、朋友們我愛你們。」而他文字裡寫到的「家人」，包含妻子Tiffany，也讓粉絲跟著感受到幸福氛圍。

特別的是，卞耀漢發出的眾多照片中，其中一張是在家裡裸著上半的照片，馬上讓網友聯想，應該是與妻子在家裡慶生，小倆口的新婚日常掀起關注，留言直呼「要幸福喔」、「結婚後第一個生日」。

▲卞耀漢、Tiffany2月結婚。（圖／翻攝自Tiffany IG）



Tiffany於2025年年底透過IG，以手寫信件的方式認愛，她表示，「現在以以結婚為前提，是真摯地和那位在交往。他（卞耀漢）是在這個世界上最帶著正向又充滿希望的視線看著我，並給予我安定感的人。」兩人在2月登記結婚。