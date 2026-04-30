女警遭撞亡「男友同事輪流痛哭」媽忍淚：放下好難 譚艾珍上香曝心碎對話

記者潘慧中／綜合報導

台南市安南區28日發生嚴重車禍，造成28歲騎機車的鄭姓女警不幸喪命。得知死者正是曾陪伴自己參與防詐宣導的員警後，譚艾珍低調前往殯儀館上香，並在事後吐露和死者母親的對話內容。

▲譚艾珍低調前往殯儀館上香。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）



提到鄭姓女警的母親，譚艾珍不捨地說，對方坦言事發後，在家聽到不同哭聲，「從早到晚兄弟姐妹，輪流捨不得的痛哭，也看到男友及同事們，不捨的痛哭」，身為媽媽只能忍淚安慰眾人。

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譚艾珍在靈堂內握住鄭姓女警母親的手說話，對方無奈地說：「要（放下）好難好難，可能要好久好久⋯。」對此，她安慰對方先不管要花多久時間，只需朝這個方向努力，「我們分別拿到的考卷，都有不同的考題，得要我們自己體悟，總有一天我們可以通過考試的。到時候能夠清安自在、心靈穩定的面對我們自己生命的圓滿，如此才不會辜負了詠心示現無常的真義！」

▲鄭姓女警曾陪伴譚艾珍參與防詐宣導。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）



看到鄭姓女警靈堂裡那張露出開朗笑容的照片，譚艾珍感嘆，彷彿還能感覺到對方的溫暖，「還能感覺到詠心的溫暖，她的媽媽特別選了這張，他們今年到草莓園的照片，在陽光下手拿著大草莓，慧黠大眼睛燦爛的笑容，完全展現她最真實個性。」

再度看到人生無常的一面，譚艾珍沈痛地說，「原來我們最重的功課就是～放下」，雖然僅是簡單兩個字，卻得讓人做一輩子，「她給了愛她關心她的人每一位一張考試卷，每一張的考題都不同，因為每個人的思維不同，得要自己好好面對體悟⋯。」