粿王判決書認證不倫5舉動「毫不避諱親友知情」　造成范姜精神痛苦

記者陳芊秀／綜合報導

藝人「王子」邱勝翊不倫啦啦隊女神「粿粿」江瑋琳，遭范姜彥豐提告並求償100萬元，判決書30日出爐，引發各界討論。而判決書明確點出粿王自美國行後關係變質，甚至不避諱使周遭親友知情，造成原告精神上的痛苦。

▲粿粿王子判決書公開。（圖／翻攝自IG）

判決書仍定調了兩人的出軌實體。原告范姜彥豐主張，兩人於去年（2025）4月赴美國遊玩返台後，便開始頻繁往來、同進同出，甚至有「超越一般朋友社交應有之界線」以及「逾矩之行為」，且兩人行為「毫不避諱使周遭親友知悉其等關係親密」，造成原告精神上痛苦而受有非財產上之損害，依據民法第184條、第195條之規定，對被告求償賠償慰撫金新台幣100萬元。

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▲粿粿外遇王子造成配偶范姜彥豐精神上苦痛。（圖／翻攝自IG）

李怡貞律師指出，在公開的判決書中，王子與粿粿的真實姓名已變更為代號「B01」與「B02」。由於被告雙方選擇「認諾」，法官的判決內容幾乎全是法條，完全不討論細部案情，這類判決在司法實務上非常精簡，不浪費司法資源。

法界相關人士在判決書公開前，皆評論道「認諾」使得案件不會繼續延燒，關於「精神慰撫金」的金額數字，范姜彥豐的律師蔡鈞如曾在回應法界人士評論時表示：「我們很講武德。」

王子與粿粿原先向法院請求不公開判決書內容，但范姜彥豐表示不同意，因此法院在28日定案以「公開內容、遮蔽個資」的方式處理。而范姜彥豐在判決書公開前，透過律師發表聲明，本案獲得法院全面勝訴的認定，對整起事件具有重大意義。透過判決確認責任歸屬，也盼相關當事人能深刻反省，並強調「家庭的破碎，絕非任何金錢或代價所能彌補」。他感謝司法機關的審理與判決，以及媒體與社會大眾的關心與支持。他並表示，後續仍有其他相關訴訟，未來將持續面對與努力。



謹代本所當事人范姜彥豐先生聲明如下：

配偶權一案法院的全面勝訴認證，對整起事件意義重大。藉由判決的公開認證責任歸屬，也盼望破壞家庭的加害者及共犯能夠深刻反省：家庭的破碎，絕非任何金錢或代價所能彌補。由衷感謝司法的明察與判決，感謝各位媒體朋友及社會大眾的關心與聲援，後續雖然還有其他的訴訟，但我會繼續加油的。