王俐人登SWAG脫衣「單次直播費曝光」！IG訂閱月收全說了：抽成很高

▲王俐人登上SWAG直播，創造高話題。（SWAG提供）



圖文／鏡週刊

王俐人因穿睡衣賣吹風機，激凸、露奶引爆百萬點閱率、繼而登上SWAG直播裸背再掀話題，據悉不只成人平台有意繼續合作、王俐人還接下男性保健食品團購，將性感化成商機。

面對如今炙手可熱、廠商搶著找，王俐人坦率地表示現在就是「向錢看」，在吹風機之後，還要開一團賣男性保健食品，符合她目前的受眾輪廓。

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但是對於SWAG邀請繼續合作，開高價找她，王俐人則表示「這都是經紀人在談，細節我還不清楚。」王俐人透露，之前並不知道SWAG的性質，「我以為就是個直播平台，現在不是有很多直播主嗎？所以上平台就是一般通告費而已。」據悉王俐人賣力脫衣、做瑜伽等內容，單次直播費僅台幣幾萬元。

▲王俐人繼吹風機後，將開團賣男性保健食品。（翻攝自王俐人臉書）



不過她的IG訂閱收入被外界評估，每月約有90萬元進帳，王俐人也澄清，「IG抽成很高，我有看後台，每個月大概50萬元。」但對照去年的谷底，也算是翻身了。



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