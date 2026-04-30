王俐人早就簽字離婚「爆保密條款」！千萬債壓垮4年婚 尪離開台灣

▲王俐人婚後與林琮軒一起上通告錄影。（翻攝自王俐人臉書）



圖文／鏡週刊

49歲資深女星王俐人與小7歲藝人林琮軒的婚姻驚傳正式畫下句點。儘管王俐人日前對外堅稱兩人僅是「分居」，但近日有知情人士向本刊透露，雙方其實早已於去年底祕密簽字離婚，甚至簽下「保密條款」，對外統一宣稱「婚姻尚在」。

王俐人與林琮軒相識長達9年，從多年好友昇華為戀人，交往一年半後，林琮軒於家中廁所以紙摺戒指感性求婚，這段浪漫且率真的姐弟戀曾感動無數人。然而，沒想到婚姻僅維持4年，今年初頻傳婚變。知情人士透露，兩人確實已於去年底辦妥離婚手續，選擇不公開的原因，主要是擔心婚變風波會影響雙方在演藝圈的工作。

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外傳導致婚姻生變的主因，與沉重的經濟壓力脫不了關係。疫情期間演藝事業停擺，王俐人投資經營的私廚餐廳亦遭受重創，儘管當時王俐人努力轉型外送便當，林琮軒也入股力挺，夫妻倆試圖共體時艱，可惜餐廳最終仍難逃收攤命運，加上王俐人借名給朋友開餐廳，無端負債累計高達上千萬，林琮軒決定到對岸拍戲賺錢，夫妻倆在長期的聚少離多與債務壓力下，感情漸行漸遠，最終導致婚姻破裂。

在離婚消息傳出後，林琮軒的動向也備受關注。據悉，林琮軒已於去年與台灣經紀公司「民視鳳凰藝能」解約，正式將事業重心全面移往對岸發展，展開新生活。



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