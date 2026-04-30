消失5個月！小茉合體老高「不露臉獻聲」　網揪1細節：AI味很重

記者陳芊秀／綜合報導

人氣YouTube頻道「老高與小茉」昨日（29）更新影片，靈魂人物「小茉」終於在影片中開口互動，這是繼去年10月停更以來，小茉睽違5個月首度發聲。夫妻倆遭傳離婚、逃稅罰款被拘留，當事人曾親自闢謠。而最新影片妻子「小茉」不露臉僅獻聲，YT留言區呈現兩極化反應。

▲老高與妻子小茉雙雙為新片獻聲。（圖／翻攝自YouTube）

聽到小茉聲音都哭了

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老高今年初復更以來，多以單獨說書的形式呈現，讓不少習慣夫妻對談的觀眾感到失落。最新影片談論AI，小茉終於在影片中出聲與老高對話，並透露自己也遭到AI淘汰，笑稱自己「不幹活，乾賺錢」，所以被裁員了。

網友激動留言「再次聽到小茉的聲音感動的都哭了」、「聽到小茉聲音感覺安心很多，希望你們都安好」、「老高的聲音明顯愉悅好多」、「這才是我們熟悉的味道」。

▲網友感動小茉終於出聲，但留言串也有質疑。（圖／翻攝自IG）

網質疑AI語音「互動無溫度」

老高與小茉夫妻以聲音回歸，加上先前鬧得沸沸揚揚的失蹤、罰款傳聞，讓另一部分網友陷入「陰謀論」。留言區陸續有網友留言「老高都是AI，語速太快」、「語氣不同了，AI味很重」。更有網友評論「我覺得這部片好多句話，都在測試我們是否感覺的出來，影片已經交給AI製作……細思極恐」、「因為AI沒有溫度。尤其是小茉的聲段……無法證實他們真人是否仍在」。

▲網友分析老高語速度過快。（圖／翻攝自YT）

老高曾親自澄清：我們很好

事實上，針對外界盛傳的「離婚」、「罰款被拘留」等傳聞，老高2月時透過社群貼文強力澄清，強調網路謠傳的訊息均屬惡意捏造，並對大眾喊話「感謝大家的關心，我們很好」。

▲老高2月發文駁斥謠言。（圖／翻攝自IG）