4月30日星座運勢／牡羊、巨蟹靠社群發財 射手發揮創意獲利滿滿
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：追求創新思維
感情：濃濃愛無法擋
財運：把握理財良機
幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：射手
雙子座 ♊
工作：精通技術應用
感情：生活充滿甜蜜
財運：追求多元投資
幸運色：黑色
貴人：巨蟹
小人：雙子
天秤座 ♎
工作：推動業務增長
感情：擁有美好愛情
財運：挖掘新興產業
幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：天秤
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：熟練解決問題
感情：幸福充滿生命
財運：開創致富思維
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：雙魚
金牛座 ♉
工作：維持良好工作
感情：舊友相遇重逢
財運：投資前景看好
幸運色：銀色
貴人：牡羊
小人：天蠍
處女座 ♍
工作：跨部門的合作
感情：心中有愛無懼
財運：提升創業技巧
幸運色：紫色
貴人：雙子
小人：巨蟹
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：克服挑戰往前
感情：時刻保持熱情
財運：善用社交平台
幸運色：黑色
貴人：射手
小人：獅子
天蠍座 ♏
工作：優化流程效率
感情：展現真摯情感
財運：把握市場趨勢
幸運色：玫瑰色
貴人：天蠍
小人：魔羯
雙魚座 ♓
工作：精通市場分析
感情：共同創造幸福
財運：尋找賺錢良方
幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：水瓶
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：靈活應對變化
感情：彼此依存情深
財運：透過網路賺錢
幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：金牛
獅子座 ♌
工作：堅持品質標準
感情：經歷風雨依然
財運：把握產業發展
幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：處女
射手座 ♐
工作：善於時間管理
感情：感情濃烈難忘
財運：發揮創意賺錢
幸運色：紅色
貴人：雙魚
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響