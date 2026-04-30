KIMIKO聲援王俐人：不該被看輕！　揭創業辛酸「2手機處理官司」

記者蔡宜芳／綜合報導

49歲女星王俐人近日跨足成人直播平台，大膽造型及互動方式成功吸引外界關注。外界有傳她是因為做生意失敗，負債上千萬，不得已才豁出去。對此，同樣自行創業的舞蹈老師KIMIKO有感而發，直言「創業真的一點都不浪漫」，為王俐人面對債務的勇氣聲援。

▲王俐人近來挑戰成人直播引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／Lisa Wang 王俐人）

KIMIKO 29日在貼文中透露，自己2018年遇到的合作問題，至今2026年仍還在處理，甚至需要長期維持兩支最高容量的手機，只為了保留所有紀錄。她感嘆法律程序從來不是一條直線，「它會不定期地出現」，外面的人看你還在工作，覺得你沒事，但很多時候其實是沒有停下來的選項，必須不斷重複整理資料來面對法律程序。

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▲KIMIKO分享創業辛酸。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

談到合作原則，KIMIKO提出了一套觀察：「開始靠熱血，後果看人品。」她認為，成功並不稀有，最稀有的是「願意承擔」的精神。她也將這份堅持投入到自己的運動學院中，強調比起表面包裝，更在意團隊是否有能力持續交付與解決問題，因為真正會拉開差距的，往往是在熱情退去後的承擔能力。

對於王俐人因債務選擇斜槓直播，KIMIKO表示：「每個人都有選擇，但不是每個人都願意承擔選擇的後果。」看見王俐人選擇正面迎擊債務、把責任扛起來，直言對方的勇氣本來就不該被看輕，「因為真正付過代價的人都知道，願意承擔，比看起來體面更難。」

KIMIKO社群全文：

創業真的一點都不浪漫。

最近的熱門新聞，我其實很有感

很多人沒有真正經歷過合作失控、法律程序、金錢糾紛和後續責任，

所以會很輕巧地說：

「怎麼可能拖那麼久？」

「為什麼現在才說？」

「當初怎麼不處理？」

甚至用很旁觀者的角度去評論，

覺得有名氣、有曝光、有資源的人，

應該都很容易全身而退。

但真正真金白銀付出過代價的人才知道：

有些事情，不是你想結束就能結束。

我在 2018 年遇過一段責任沒有被承擔的合作。

到 2026 年，我仍然在處理它留下來的後續

不只有情緒上的影響。

是每隔一段時間，

我就得把同一份資料翻出來、重新整理、重新確認、再講一次。

長期維持兩支最高容量的手機，

只為了保留所有紀錄，確保每一段資訊都還在。

帳上有一筆金額，

我知道它存在，

但一直沒有真正回來。

事情明明過了很久，

卻會在某個時間點，

又被重新拉出來處理一次。

很多沒有經歷過的人會覺得，

事情應該可以很快結束。

但實際上，

法律程序從來不是一條直線。

它會被打斷、被延後、被重啟，

然後再被你重新面對一次。

你不會知道它什麼時候真的結束。

你只知道，它會不定期地出現。

外面的人看你還在工作，會覺得你沒事。

但很多時候，你只是沒有停下來的選項。

所以這幾年我談合作，只看一個原則：

開始靠熱血，

後果看人品。

很多人願意開始，

很少人願意留下來承擔後果。

因為付出過代價的人才會知道：

成功不稀有，

願意承擔，更稀有。

也因為這樣，現在我在做 KimiBarre美型運動學院，

在意的是￼，￼我們有沒有有能力持續交付。

有沒有團隊能把問題接住。

從 KimiBarre美型棒、美型運動線上課程，到陪練課，

我們在做的不是表面上的包裝

而是把一套可以被執行、被理解、被持續練習的原創系統持續定義清楚。

因為很多事情，開始之前看起來都差不多。

真正會拉開差距的，是後面。

如果妳只是想試試看，市場上有很多選擇。

但如果妳在意的是：

一開始有沒有講清楚，

過程中有沒有順序可以跟，

練下去之後，這套方法有沒有被持續整理、修正、交付得更完整，

那妳會知道，

妳該選哪一種。

一件事情真正的價值，

不在開始說得多漂亮，

而是出問題之後，

有沒有人願意跳出來承擔！

對，就像最近新聞裡看到的。

每個人都有選擇，

但不是每個人都願意承擔選擇的後果

但我看見王俐人，其實很有感。

願意面對債務、面對後果、想辦法把責任扛起來的人，

本來就不該被看輕。

因為真正付過代價的人都知道：

願意承擔，比看起來體面更難。創業真的一點都不浪漫。

最近的熱門新聞，我其實很有感

很多人沒有真正經歷過合作失控、法律程序、金錢糾紛和後續責任，

所以會很輕巧地說：

「怎麼可能拖那麼久？」

「為什麼現在才說？」

「當初怎麼不處理？」

甚至用很旁觀者的角度去評論，

覺得有名氣、有曝光、有資源的人，

應該都很容易全身而退。

但真正真金白銀付出過代價的人才知道：

有些事情，不是你想結束就能結束。

我在 2018 年遇過一段責任沒有被承擔的合作。

到 2026 年，我仍然在處理它留下來的後續

不只有情緒上的影響。

是每隔一段時間，

我就得把同一份資料翻出來、重新整理、重新確認、再講一次。

長期維持兩支最高容量的手機，

只為了保留所有紀錄，確保每一段資訊都還在。

帳上有一筆金額，

我知道它存在，

但一直沒有真正回來。

事情明明過了很久，

卻會在某個時間點，

又被重新拉出來處理一次。

很多沒有經歷過的人會覺得，

事情應該可以很快結束。

但實際上，

法律程序從來不是一條直線。

它會被打斷、被延後、被重啟，

然後再被你重新面對一次。

你不會知道它什麼時候真的結束。

你只知道，它會不定期地出現。

外面的人看你還在工作，會覺得你沒事。

但很多時候，你只是沒有停下來的選項。

所以這幾年我談合作，只看一個原則：

開始靠熱血，

後果看人品。

很多人願意開始，

很少人願意留下來承擔後果。

因為付出過代價的人才會知道：

成功不稀有，

願意承擔，更稀有。

也因為這樣，現在我在做 KimiBarre美型運動學院，

在意的是￼，￼我們有沒有有能力持續交付。

有沒有團隊能把問題接住。

從 KimiBarre美型棒、美型運動線上課程，到陪練課，

我們在做的不是表面上的包裝

而是把一套可以被執行、被理解、被持續練習的原創系統持續定義清楚。

因為很多事情，開始之前看起來都差不多。

真正會拉開差距的，是後面。

如果妳只是想試試看，市場上有很多選擇。

但如果妳在意的是：

一開始有沒有講清楚，

過程中有沒有順序可以跟，

練下去之後，這套方法有沒有被持續整理、修正、交付得更完整，

那妳會知道，

妳該選哪一種。

一件事情真正的價值，

不在開始說得多漂亮，

而是出問題之後，

有沒有人願意跳出來承擔！

對，就像最近新聞裡看到的。

每個人都有選擇，

但不是每個人都願意承擔選擇的後果

但我看見王俐人，其實很有感。

願意面對債務、面對後果、想辦法把責任扛起來的人，

本來就不該被看輕。

因為真正付過代價的人都知道：

願意承擔，比看起來體面更難。