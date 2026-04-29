黑木華放話當男人！「想當男偶像」拉素人拼50天選戰

記者林汝珊／台北報導

由演技派女星黑木華主演的日劇《銀河的一票》，她首度與野呂佳代、松下洸平合作，被問到「如果可以當一天其他職業」，黑木表示想體驗男偶像的身分，「因為可以在舞台上唱歌跳舞讓大家開心，很帥氣！」

▲黑木華、野呂佳代在《銀河的一票》中攜手為選舉奮戰。（圖／friDay影音提供）

黑木、野呂、松下日前出席新戲宣傳記者會，被問到如果要在三人中選一位當東京都知事時，黑木與松下都點名野呂佳代。松下笑說「聊天很開心」，黑木則補充她會傾聽他人意見、相處起來讓人心情變好，「如果是她的話，未來應該會變得更明亮」。

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至於「如果可以當一天其他職業」，黑木華表示想體驗男偶像的身分，「很帥不是嗎？可以站在舞台上讓大家感到幸福。而且現在是以女性的身分生活，也會想試試看成為男性。」

松下洸平則表示想當美容師，理由是「幫人剪頭髮很帥」，平常還會忍不住觀察誰看起來可以下手，雖然沒有實際經驗，但自認能照想像完成。至於野呂佳代表示想當「占卜師」，笑說會想試試看替人解讀煩惱、看出「身邊是不是有這樣的人」的那種能力，但又自嘲一直窺探他人生活好像有點可怕，最後補一句「家裡是開美容院，還是當美容師比較好吧！」

《銀河的一票》以東京都知事補選為背景，因為一封揭發政治不正的檢舉信，讓執政黨幹事長之女、同時身為秘書的星野茉莉（黑木華 飾）瞬間失去所有，之後遇見對政治毫無經驗的酒吧媽媽桑月岡明里（野呂佳代 飾），決定說服她參選東京都知事，兩位來自不同世界的女性組成搭檔，在50天的選戰中一路摸索與奮戰。松下洸平則飾演茉莉所信賴的青梅竹馬、同時也是優秀國會議員的日山流星。展開一段結合政治與人際關係的選舉故事。