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台北車站驚見「裸視3D沉浸式體驗」　2.7億爆紅都市傳說改編電影

記者黃庠棻／台北報導

轟動全球、超過2.7億瀏覽的爆紅網路都市傳說《後室》（Backrooms），將由「金獎製造機」A24攜手原始短片創作者凱恩帕森斯（Kane Parsons）共同搬上大銀幕，台灣並將在5月27日（週三）搶先美國震撼獻映。

▲《後室》將在5月27日上映。（圖／采昌提供）

▲《後室》將在5月27日上映。（圖／采昌提供）

年僅20歲的凱恩帕森斯，以天才導演之姿首度執導長片。上週末他出席墨西哥CCXP動漫展，暢聊本片製作過程，並分享如何從既有的短片世界觀中，進一步深入角色刻劃，並確保能維持設定的一致性。為了重現詭譎不安的氛圍，劇組特別打造超過三萬平方英尺的「實體後室」進行拍攝，花費大量時間來回調整，甚至為了找到正確的壁紙色彩，作了多達50種測試，才在最後完成符合想像的後室空間。

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龐大規模與錯綜複雜的配置，就連工作人員都常在拍攝現場迷路，讓人直呼「真的掉入後室！」值得一提的是，台灣發行商也在今日（4/29）正式宣布，將於台北交通樞紐發起一系列規模空前的宣傳活動，並將以虛實感官侵入形式，推出全球首創的「裸視3D後室沉浸式體驗」。

▲《後室》將在5月27日上映。（圖／采昌提供）

▲《後室》將在5月27日上映。（圖／采昌提供）

預計搶先在5月1日限時一天，作為搶先體驗版本，後續將視民眾反應規劃為常設展出。不僅如此，之後也將透過無限延伸的黃色壁紙包圍中山站廊道，打造後室迷不容錯過的打卡聖地。

測試50次只為詭異黃色牆 《後室》場景逼瘋劇組：真的走不出去

全球拭目以待的年度驚悚話題懼作《後室》，由年僅20歲的原始短片創作者凱恩帕森斯親自執導。他在上週末出席墨西哥CCXP動漫展，首度以電影導演身分暢談製作過程，並分享以既有短片世界觀為出發點，進一步深入角色描繪「這次採取更具體的敘事方式，透過這些特定角色的視角來看待整個故事。這些人各自過著被切割與孤獨的生活，片中很少會有同時出現超過一到兩個角色的時刻，是一部相當孤獨的電影。」

▲《後室》將在5月27日上映。（圖／采昌提供）

▲《後室》將在5月27日上映。（圖／采昌提供）

凱恩帕森斯也同時確保能維持原先設定的一致性，並自豪表示「我一直很反對任何重新設定、新的時間線，或是破壞一致性的做法，但我可以很高興地說，相較我之前的《後室》創作，雖然這部電影在製作速度下，要維持原本的設定其實有其難度，但最終結果是所有連貫性都得以成立。」

為了重現令人不安的氛圍，劇組特別搭建超過三萬平方英尺的「實體後室」進行拍攝，並由導演凱恩帕森斯設計空間概念，再由美術部門接續細微優化，全體花費大量時間來回調整，讓連續走廊、重複空間、過渡區域都逐漸成形，甚至做了50種壁紙測試，只為找到完美又詭異的黃色調。

當最終場景完成時，就連導演本人都驚呼「這大概是這個電影項目最奇怪、也最震撼的時刻之一，用『超現實』其實都還不足以形容，那種感覺就像是你真的身處其中，非常詭異！」龐大規模與錯綜複雜的配置，就連工作人員都經常在拍攝現場迷路，直呼「彷彿真的掉入後室！」

《後室》裸視3D沉浸體驗北捷限時登場 中山廊道打造奇異空間

值得一提的是，台灣發行商也在今日（4/29）正式宣布，將於台北交通樞紐發起一系列規模空前的《後室》宣傳活動，帶來一場虛實整合的感官入侵體驗，打造《後室》迷不容錯過的打卡聖地。

5月1日將呈現震撼首發，於捷運台北車站驚喜亮相全球首創的「裸視3D後室沉浸式體驗」，營造民眾在日常熟悉轉角，誤入未知異度空間的氛圍，並體驗「後室空間向下沉」的錯覺，體驗限時一天作為搶先版本，後續將視民眾反應規劃為常設展出。

緊接著，將從5月8日起一個月，在連接中山站至雙連站的標誌性廊道，以22面巨型後室壁紙包圍，創造無限延伸、無法逃離的孤寂感。這兩個重要據點，也將設置特製QR碼互動入口，讓恐懼感延伸至民眾的手機當中。發行商特別為此剪輯專屬預告與體驗網頁，只要拿起手機掃描現場QR碼，就能立即感受《後室》的驚悚壓迫。

這部由《怪奇物語》（Stranger Things）製作團隊，聯手「恐怖名導」溫子仁（James Wan）共同打造的驚悚強檔《後室》，即將在5月27日（週三）搶先美國震撼獻映。

本片劇情描述一個深夜，一間家具展示行內，電視忽然閃過詭異畫面。緊接著，地下室燈光開始閃爍，牆面無預警出現一扇詭異的門，門的背後，竟是一個從未存在過的空間。陰暗黃光壟罩、空氣潮濕封閉，錯綜複雜的格局不斷延伸。這裡沒有出口，也沒有盡頭，彷彿墜入一座無限擴張的異度迷宮…。

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