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賴冠霖驚喜現身Wanna One團綜！　「親自執導紀念片」惹哭粉絲

記者蔡宜芳／綜合報導

由南韓選秀節目《PRODUCE 101 第二季》出道的限定男團Wanna One，在2017年至2019年獲得超高人氣。在解散7年後，成員們近來重聚拍攝團體綜藝，而原本已經退出演藝圈、不參與節目的賴冠霖，竟也驚喜現身，還幫團員拍攝影片，讓許多粉絲相當感動。

▲▼Wanna One復活了！跳神曲〈我啊我〉　這兩人立牌現身⋯粉絲看哭。（圖／翻攝自Wanna One官方臉書）

▲賴冠霖（後左三）因退出演藝圈，未參加Wanna One的合體活動。（圖／翻攝自Wanna One官方臉書）

賴冠霖在2024年宣布退出演藝圈，轉往幕後發展，專心投入導演工作，因此也未參加Wanna One最新的合體綜藝《WANNA ONE GO: Back to Base》。然而，在最新一集預告中，成員河成雲搭機到北京，前來迎接他的，竟然就是許久未在螢光幕前露面的賴冠霖，畫面讓粉絲激動直呼「我真的會哭」、「眼淚一秒就掉下來」。

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▲▼賴冠霖驚喜現身Wanna One團綜「親執導紀念片」。（圖／翻攝自微博）

▲▼河成雲到北京與賴冠霖見面。（圖／翻攝自微博）

▲▼賴冠霖驚喜現身Wanna One團綜「親執導紀念片」。（圖／翻攝自微博）

除此之外，賴冠霖還以導演身份，為Wanna One拍攝全新紀念影片。據悉，這部由賴冠霖親自執導的作品，將於8月正式上映，時間也正值Wanna One解散七週年之際。雖然目前影片的具體形式尚未公開，但賴冠霖以幕後人員的形式參與Wanna One合體，展現了他對團體的深厚情感。

▲▼賴冠霖驚喜現身Wanna One團綜「親執導紀念片」。（圖／翻攝自微博）

▲賴冠霖為Wanna One拍攝的影片將於8月公開。（圖／翻攝自微博）

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WannaOne賴冠霖

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