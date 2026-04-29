觀眾決定結局！日首部互動電影來台　製作人曝狂粉：刷100次

記者林汝珊／台北報導

日本影史首創互動式電影《催眠麥克風 Division Rap Battle》今（29）日在台正式上映，製作人溝江力也特別來台接受媒體訪問，分享幕後製作秘辛。他笑說自己過去曾多次造訪台灣，對於台灣成為全球最早上映地區之一，讓他相當開心，「我昨天吃完飯去超商，還有看到有在播廣告，很開心。」

▲《催眠麥克風》製作人溝江力也來台接受訪問。（圖／甲上提供）



《催眠麥克風》是透過觀眾投票決定劇情走向，共設計出48種劇情與7種結局，製作人溝江力也笑說，就連自己都沒有看過全部版本，「不過從數據庫中發現，真的有粉絲把所有版本都看完，目前紀錄最高的觀眾甚至進場超過100次。」

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由於劇情結果由現場投票決定，若出現同分情況，系統將以隨機方式選出勝負。溝江力也表示，劇本設計時特別考量到敗方粉絲的心情，因此無論輸贏，角色台詞都保留對對手的敬意，「就算支持的隊伍輸了，也依然能享受整部電影。」

▲日本首部互動式電影《催眠麥克風》上映。（圖／甲上提供）

由於本片採互動式觀影模式，觀眾必須在放映過程中透過手機投票，但日本長期提倡「觀影時避免使用手機」，如何取得平衡成為製作初期的重要課題。溝江力也坦言，團隊與東寶討論許久，也蒐集大量影迷意見，最終透過技術設計，在掃描QR Code時自動將手機亮度降至最低，盡量減少光害對觀影體驗的影響。互動式電影《催眠麥克風》今起正式在全台12家威秀影城獨家上映。