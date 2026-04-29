湯唯證實46歲懷二胎！　曬照「大大的意外」：家裡要多匹小馬駒

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸46歲影后湯唯2014年與南韓導演金泰勇結婚，育有1個9歲寶貝女兒，一家三口過著幸福美滿的生活。她日前在上海出席活動時，因腹部微凸且腳踩平底鞋，引發懷孕傳聞，而湯唯今（29）日也親自發文證實喜訊，粉絲為此紛紛湧入社群送上祝福。

▲湯唯和金泰勇結婚11年，將迎來新成員。（圖／翻攝自Instagram／tangwei_mbox）

湯唯29日在社群發文大方承認喜訊，寫道：「是的，大大的意外，當然很開心，家裡要多匹小馬駒了，都很期待。」並配上一張和丈夫手拿小馬公仔的照片，證實將迎來二胎。而目前46歲的她，雖然屬於高齡產婦，但據韓媒《News1》報導，兩人的親信透露，湯唯目前心情非常好，會以「健康地完成生產」為首要目標，全家人都沉浸在迎接新生命的喜悅中。

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▲湯唯證實懷二胎。（圖／翻攝自Instagram／tangwei_mbox）

湯唯與金泰勇因合作《晚秋》結緣，並於2014年完婚，大女兒在2016年出生。時隔8年再度迎來家庭新成員，湯唯雖然正處於待產期，但事業腳步並未停歇，親信證實她在生產完後，隨即就會開始準備朴贊郁導演的新作。