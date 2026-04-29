鳳梨再發聲求「別扯我入女律師戰爭」　點名有心人士恐嚇：必有報應

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）在2023年遭「新一代女戰神」馮語婷開砲，他為此一狀告上法院，於28日確定勝訴。而官司結果宣判後，部分網友開始質疑當初稱「馮語婷確有其人」的網紅律師李怡貞，對此，鳳梨29日也再度發文，要求外界別再將他扯入風波。

▲鳳梨日前告贏使用「馮語婷」帳號誹謗他的高姓男子。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸）

鳳梨在貼文中表示，自己的耳根子好不容易已經清淨一陣子，「真的拜託不要沒事再來打擾我，還有女律師之間的戰爭不要再牽扯我，尤其還有案子尚未宣判，真的不要在那邊為了流量又開始胡說八道。」

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鳳梨提到，這兩、三年來的抹黑與造謠，自己都已截圖蒐證，待水落石出後，會一件一件走法律程序，「法律人在民眾心中所建立的威信是該實事求是，而不是成為幫兇來自圓其說。」

▲鳳梨表示不想再捲入更多風波。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸）

鳳梨也憤怒揭露，有人惡意潑髒水後，竟還恐嚇威脅撤告，否則要公布個資，他痛斥這種行為簡直「喪盡天良」，直言對方終會面臨報應。他也感嘆表示：「我的人生因為這些莫名的事情反而變得更好，而有些人卻因為這樣一輩子要躲躲藏藏怕人知道，唉…人生啊…」

鳳梨社群全文：

我耳根子已經清淨好一陣子了

真的拜託不要沒事再來打擾我

還有女律師之間的戰爭不要再牽扯我

尤其還有案子尚未宣判

真的不要在那邊為了流量又開始胡說八道

這兩三年來該截圖蒐證的我都已經備妥

到時候待水落石出會一件一件走程序

法律人在民眾心中所建立的威信是該實事求是

而不是成為幫兇來自圓其說

至於某些人我真的希望你們不要那麼糟糕

先惡意潑髒水、造謠、抹黑別人後

還跑去威脅、恐嚇別人撤告

否則要在網路上公佈別人個資

我只能說你們真的算喪盡天良

所以老天才會懲罰你們在荒唐的日子裡生了病

讓你們的身體用一輩子的時間去反省跟受苦

我很不喜歡把話說到沒有餘地

但如果你們要再那麼惡質的話

真的會有更多報應的

期盼能早日回頭是岸