張立昂氣胸插管「家屬簽放棄急救」近況曝光！被問邵雨薇尷尬笑了

記者黃庠棻／台北報導

42歲張立昂2022年曾因肺塌陷（氣胸）緊急入院，29日出席《男公館》首映，透露現在恢復健康後，想以工作為重，被問是否有女友，只說「沒有太多時間可以談戀愛。」暫時沒有結婚想法，至於是否可能突然宣布閃婚，或是已經秘婚，笑說「不會不會，但如果有的話也滿好的。」

▲《男公館》舉辦上檔記者會。（圖／記者周宸亘攝）

張立昂肺塌陷原因推測為先天因素導致，當時病情危急需插管治療，家屬甚至簽署了放棄急救同意書，後來住院兩週並休養3至4個月。2023年雖主演《鬼之執行長》，但身體狀況還是沒有很好，直到去年接演《男公館》，才算是正式擔任主演之一的作品。

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▲張立昂。（圖／翻攝自張立昂IG）

對於現在身體狀況，張立昂說已持續追蹤一段時間，目前都沒有問題，就是要持續練回肺活量。當時他因生病，演藝工作「很突然停止營運」，唱片合約也告一段落，最近因為《男公館》，他開始想自己試試看經營工作室。

▲《男公館》舉辦上檔記者會。（圖／記者周宸亘攝）

對於感情現況，張立昂說原本有在認識的對象，但彼此都忙，他也沒有太多想法。曾因演出《1989一念間》傳出與邵雨薇假戲真做，但兩人沒認愛過，未來是否有可能再與對方合作，他尷尬表示「要看劇本。」而邵雨薇與吳慷仁穩定交往中，張立昂似乎也因此對過往緋聞不願多談。

《男公館》將於5月15於NETFLIX台灣首播、愛奇藝國際版全球播出、Singtel TV、Now TV、三立都會台(5/24)播出。