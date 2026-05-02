《航海王》第二季漫改真人化最佳典範　堪稱史詩的第三季2027年上線

文／人物誌

Netflix人氣劇集《航海王》，改編自日本漫畫家尾田榮一郎的同名經典漫畫，在2023年推出首季前，全球觀眾對真人漫畫改編作品，大多抱持悲觀態度，死忠粉絲們更是擔心劇情魔改，既不迎合原作粉絲，亦不受大眾劇迷喜愛；慶幸的是，劇集推出後因為成功的改編，使作品迅速成為話題焦點，深受日本國內外觀眾多數好評。目前共兩季的篇幅，分別橫跨原作「東方藍篇」與「阿拉巴斯坦篇」中的磁鼓島。

▲（圖／Netflix，下同）

人氣角色「羅賓」、「喬巴」登場，成功關鍵在保留原作精神及精準選角

[廣告]請繼續往下閱讀...

首季交代了「草帽海賊團」的初始成員組成，第二季終於前進偉大航道，魯夫一行人將面對犯罪組織「巴洛克華克」的阻撓，接二連三的殺手刺客，不斷挑戰魯夫等人的決心，以及原作中最催人熱淚的「鯨魚拉布」。延續首季卡司陣容與世界觀，第二季加入眾多漫畫人氣角色，包含「花花果實」妮可·羅賓、「馴鹿醫生」喬巴、「海軍上校」斯摩格、達絲琪，即便沒看過原作的新劇迷，相信也將被尾田榮一郎筆下的角色深深吸引。

《航海王》的改編建立在三個關鍵：保留原作精神、精準選角，以及特效技術的成熟。其中最受觀眾好評的，便是真人改編沒有過分寫實化，保留了漫畫中獨有的誇張喜感，使劇集在「卡通」與「真人影劇」中取得平衡，也能在眾多航海冒險影視作品中，創造屬於自己的獨特風格；其次，便是選角貼近原作設定，尤其第 2 季由俄羅斯演員 Lera Abova 出演的羅賓，完美呈現魅力十足卻是頂尖殺手的設定。

快節奏改編吸引千萬新觀眾，堪稱史詩的第三季將於2027年上線



若要提到《航海王》原作最為人熱議的一點，莫過於故事推進較為緩慢，真人改編快節奏地改編，恰好彌補這一點，兩季均分別用八集的篇幅，交代完「東方藍篇」與「阿拉巴斯坦篇」前半段，使劇情更聚焦於草帽海賊團，且不因濃縮精華而刪去原作中的伏筆及彩蛋；即便也有觀眾認為真人作忽略了支線角色的重要性，為貼近現代影視節奏而有緊湊化的改編，無法完全保留原作的厚度，已然是不可避免的趨勢。

第二季上線前，Netflix為《航海王》舉辦鋪天蓋地的宣傳活動，尤其今年三月於港都高雄舉辦的「草帽海賊大遊行」，更顯亞洲地區對此 IP 的重視，即便第 2 季的收視不比首季來得亮眼，但仍在排行榜上佔據一席之地。接下來魯夫等人將前往阿拉巴斯坦迎擊大反派「克洛克達爾」，以及更之後在空島遭遇近乎無敵的「艾涅爾」，究竟 Netflix 如何以重金打造史詩般的對戰場景？又將為原作書迷帶來什麼驚喜？

延伸閱讀

Netflix 電影冠軍《KPOP 獵魔女團》：Twice、安孝燮驚喜獻聲，以 K-pop 對抗惡魔的奇幻動畫電影



那些來不及說的，都留在時間裡：《葬送的芙莉蓮》5 句金句回顧



※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。