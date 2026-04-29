第37屆金曲獎時間地點公佈！　絕美主視覺曝光

記者蔡琛儀／台北報導

「第37屆金曲獎頒獎典禮」將於6月27日於台北小巨蛋登場，今搶先公開主視覺，以「虛與實」為核心命題，延伸出「共振的時刻」概念，透過花朵綻放隱喻音樂從靈感萌芽到舞台綻放的完整歷程，為年度盛典揭開序幕。

▲「第37屆金曲獎」主視覺。（圖／台視提供）

本屆主視覺由StudioPros 優仕創意操刀平面設計，並攜手曜星三一統籌動態與典禮視覺，釋出的三款海報分別以花苞、花蕊與盛開花朵為主軸，象徵創作從萌芽、成形到誕生的不同階段，也對應音樂人一路走向舞台的能量轉換，透過層層堆疊的視覺語言，強化整體敘事感。

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設計團隊表示，此次最大挑戰在於詮釋「虛與實」的抽象概念，並以灰藍冷色調搭配金色點綴，跳脫以往金曲印象，在當代美學與典禮榮耀間取得平衡，呈現更具想像空間的全新視覺體驗。

▲三款主視覺海報。（圖／台視提供）

金曲獎承辦單位台視於當天下午5點將live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並在臺灣電視台與金曲YouTube播出。「2026金曲國際音樂節」將於今年6月24日至26日舉辦「音樂論壇」、「產業分析會議」、「快速媒合會」、「商展交易中心」、「金曲售票演唱會」等系列活動。