79歲父挺過開腦手術！台劇男星淚揭往事　長大才知真相…一秒頓悟

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《臥龍好歲月》由伊正領軍，帶領一群平均年齡「超標」的環保戰士，講述他們在臥龍環保站如何面對拆遷危機與病痛的感人故事。劇中梁家榕飾演伊正太太，楊鎮飾演兒子，兩人南下高雄宣傳新劇。梁家榕與楊鎮分享了拍攝過程中的點點滴滴，不只戲裡精彩，戲外更有許多關於「老後生活」的深刻體悟。

▲梁家容與楊鎮南下高雄宣傳《臥龍好歲月》。（圖／大愛提供）

梁家榕因為拍戲跟環保志工相處，最大的收穫就是看到他們臉上像太陽一樣燦爛的笑容。她看著這些師兄姊雖然年紀很大，卻充滿活力，忍不住透露她的父親因為年紀大了，生活重心幾乎就是從沙發移到床上，梁家榕不停的分享環保志工的點點滴滴「要跟環保志工一樣好有活力」。

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▲梁家容與楊鎮南下高雄宣傳《臥龍好歲月》。（圖／大愛提供）

楊鎮也深有同感，他爸爸今年76歲，跟梁家榕爸爸一樣，平時沒有社交生活，因為是處女座愛漂亮，在家裡最大的嗜好就是「穿著打扮擺Pose」或是到處躺一下，不知道要做什麼。但在環保志工長輩身上，他完全看不到「年長」這件事「每個人都精氣神十足，想讓爸爸或外婆有機會去做環保，但很難」。

▲梁家容與楊鎮南下高雄宣傳《臥龍好歲月》。（圖／大愛提供）

提到劇中的靈魂伴侶，梁家榕與伊正這對「經典銀幕情侶」已經是第九度合作演夫妻了。梁家榕開玩笑說「對不起他老婆，我們都是眉目傳情」。兩人演老夫老妻真的不用多說話千言萬語只要一個眼神就懂。

▲梁家容與楊鎮南下高雄宣傳《臥龍好歲月》。（圖／大愛提供）

不過，楊鎮在旁邊幽默爆料，因為這兩位前輩的外表實在太「不科學」，他原本以為畫了老妝應該也還好「沒想到吃飯一轉頭真的被嚇到」。梁家榕說跟伊正兩人都只看過彼此半百的年紀，這次拍劇頭一次看到兩人八十歲，她也開玩笑地對老搭檔喊話「希望我 80歲再遇到伊正，我還是長得跟現在一樣！」

▲梁家容與楊鎮南下高雄宣傳《臥龍好歲月》。（圖／大愛提供）

梁家榕這次詮釋的角色雖然內向話不多，卻是男主角內心最重要的安定力量。她有感而發地說，她的人生也曾遇到挫折，深深的知道要再站起來真的很不容易，那需要極大的韌性。這份韌性也讓楊鎮想起家中的往事。

▲梁家容與楊鎮南下高雄宣傳《臥龍好歲月》。（圖／大愛提供）

楊鎮分享爸爸以前開過腦，當時還是學生的他什麼都不懂，只會打球玩耍。直到多年後爸爸康復穩定了，媽媽才把當初的艱辛告訴他，這讓他瞬間長大「明白爸媽罵我、訓我，都是我不對，我要做到真正守護家人感情」。

▲梁家容與楊鎮南下高雄宣傳《臥龍好歲月》。（圖／大愛提供）

《臥龍好歲月》不只是一部環保劇，更是一部關於如何優雅老去、找回生命價值的靈魂處方箋。四月二十日起，每週一至週五，晚間八點，在大愛頻道及大愛劇場YouTube頻道中同步播出。