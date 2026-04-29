王俐人轉戰成人直播！　郭子乾「曾台上全裸」被問上SWAG回應了

記者黃庠棻／台北報導

49歲女星王俐人近日跨足成人直播平台，大膽造型及互動方式成功吸引外界關注，郭子乾29日出席臺北戲劇獎入圍名單記者會，也分享了自己的看法，直言「她心中早就有這想法，這種屬於個人願意這樣做，旁邊有些人看熱鬧，有些人博取流量，但我覺得這以個人出發點，她喜歡這樣做，才會這樣做。」

▲王俐人。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）

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郭子乾也提到過去他演舞台劇時，曾在台上全裸演出過，被問到SWAG平台若邀約，他是否願意，他先說「我全裸演出？」後來聽到穿內褲，他說「哎唷，最近《乩身》有露肌，搞不好可以考慮一下。」他自豪長期運動，身材體態保養很好「《乩身》那是6年前的身材，還不錯，現在還有線條。」

▲臺北戲劇獎舉辦入圍名單記者會。（圖／臺北表演藝術中心提供）



王月去年11月底不慎在家中暈倒，頭部重創陷入昏迷，緊急接受開顱手術取出血塊，並在加護病房昏迷5天，並且接受「顱骨復原」手術，這段時間由女兒「妹子」照顧，消失5個月未現身，郭子乾今表示「有跟妹子通電話，她（王月）恢復良好正在休養。」並且說溜嘴5月底會有記者會，到時會見到她。

▲臺北戲劇獎舉辦入圍名單記者會。（圖／臺北表演藝術中心提供）

第二屆臺北戲劇獎頒獎典禮將於7月6日週一於臺北表演藝術中心球劇場舉行，由具有主持與劇場演出經驗的方宥心擔綱典禮主持人。頒獎典禮電視直播將在晚間七點起於華視頻道LIVE播出、聚光大道暨頒獎典禮線上轉播可鎖定LINE TODAY及臺北戲劇獎官方YouTube頻道。

▲臺北戲劇獎舉辦入圍名單記者會。（圖／臺北表演藝術中心提供）