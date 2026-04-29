費洛蒙店長撩全場！中島健人以爲自己是角色原型　被打臉崩潰

記者吳睿慈／綜合報導

由日本「國寶級帥哥」中島健人主演的最新日劇《便利商店兄弟：柔情便利商店門司港小金村門市（以下簡稱《便利商店兄弟》）》改編同名小說，主演中島健人自爆，他看了劇本後親自問原作町田苑子：「這個角色原型是我吧！」結果老師回一句「不是喔」，讓他崩潰喊：「騙人的吧！」

▲中島健人以爲自己是角色原型，被打臉反應爆笑。（圖／LINE TV提供）



中島健人從偶像歌手跨足電影、戲劇、主持等領域，榮登全方位實力派男星，近日將來台舉辦首場亞洲巡演唱會引發話題，此次他為新劇《便利商店兄弟》宣傳受訪，談到此次接演男女老少通吃的「費洛蒙」代表，與他在舞台上的心境相似，這角色再適合不過，驚喜預告劇中將有大型粉絲福利鏡頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

讀完劇本後有很強烈的共鳴感，中島健人甚至覺得「這角色原型不就是我嗎」，沒想到，原作町田苑子淡定回了一句「不是喔」，讓他崩潰直呼：「咦，騙人的吧，這根本是我嘛！」他笑說與老師的這段互動讓他印象深刻，「或許在老師心中，存在一個比我還要像我自己的人物形象。」

▲中島健人化身「費洛蒙店長」撩全場。（圖／LINE TV提供）



為了呈現「費洛蒙滿滿」的角色形象，中島健人透露，他拍攝空檔會深蹲鍊體能，有趣的是某天轉頭一看，發現同劇的演員田中麗奈和鈴木福竟然都跟著一起做，自信直呼：「費洛蒙就是從自信產生的！」讓田中麗奈笑回：「中島健人幾乎每天都會誕生名言！」大讚他率真個性讓氣氛更和諧。

不過，中島健人也有感到困擾的部分，像是要對飾演店員的田中麗奈用耳邊低語的視角，說出「這是只屬於我跟妳的秘密喔」，讓他忍不住自我吐槽：「正常人不會對員工說這種話吧？費洛蒙店長的邊界感可能壞掉了。」田中麗奈則淡定回應：「感覺真的好像吻戲呢！」從容態度讓他大讚：「不愧是大前輩！」《便利商店兄弟》於LINE TV 29日起每週三獨家播出。