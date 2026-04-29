吳宣儀爆提解約遭拒「媽被趕出公司」　樂華聲明澄清：將依法處理

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女團「宇宙少女」出身的大陸女星吳宣儀，近日傳出十年約滿欲解約，卻爆發合約糾紛，網傳其所屬公司樂華娛樂以「自動續約」條款留人，更被控不讓藝人看合約、驅趕家屬。對此，樂華娛樂漁29日發聲明反擊，嚴正否認指控，並表示爭議將交由律師處理。

▲吳宣儀被爆提解約遭樂華娛樂拒絕。（圖／翻攝自微博／吳宣儀_Betty）

樂華發聲強力反擊！嚴正否認「趕人、藏合約」傳聞

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樂華娛樂在聲明中指出，網傳的「吳宣儀提解約遭拒」、「樂華不允許藝人查看工作合同」以及「吳宣儀母親被趕出公司」等話題均為不實訊息，強調公司自成立以來，一直充分尊重藝人，積極保護藝人的知情權、收益權等，並嚴格履行合約義務。對於傳聞中提到「怒斥並驅趕吳宣儀女士家人」以及「拒絕讓藝人查看演藝工作合同」等情節，樂華直言完全不存在。

樂華在聲明中進一步自清，表示關於酬勞發放都有依據，絕非網傳的「所獲報酬沒有標準任意結算」。目前公司針對相關侵權內容已完成取證，將對造謠者嚴肅追責。至於與吳宣儀之間的爭議，樂華表示：「我司將交由律師依法處理，不再予以回應佔用公共資源。」呼籲網友應對各類資訊保持審慎態度。

▲樂華娛樂聲明。（圖／翻攝自微博／樂華娛樂）

十年約滿走不了？「自動續約」條款成開戰關鍵

此前，吳宣儀與樂華娛樂的10年經紀合約，已於今年2月24日正式到期，網傳她早前便以書面通知表明不續約立場，然而，樂華疑祭出合約中的「自動續約條款」拒絕結束合作，該條款規定若一方不同意解約，即可自動延續一年，且未限定次數。吳宣儀方認為此舉剝奪藝人自主權，有如被逼簽下「賣身契」，涉嫌違反相關法律規定，若被解讀為「無限續約」恐因限制人身自由而失效。

除了續約糾紛，吳宣儀還指控公司10年間未曾提供完整的演藝與代言合約，導致她無法確認工作內容與分成標準，報酬發放完全由公司單方面決定。據知情人士透露，受害者疑似不只她一人，傳出多位藝人均未能查閱自身合約。

樂華娛樂聲明全文：

我司今日發現部分媒體帳號、網絡用戶以「#曝吳宣儀提解約遭樂華拒絕#」、「#曝樂華不允許藝人査看工作合同#」、「#吳宣儀母親被趕出公司#」等相關話題發佈了針對我司的諸多不實信息，已引發熱議。我司為避免不明真相的網絡用戶遭受誤導，特此聲明如下：

首先，我司自成立以來，充分尊重建立經紀合作關係的藝人，保護藝人應享有的知情權、收益權等，嚴格按照合同約定履行合同義務。我司不存在網傳「怒

斥並驅趕吳宣儀女士家人」、「十年合約期間，拒絕讓藝人查看演藝工作合同」、「所獲報酬沒有標準任意結算」等情形。相關媒體、用戶發佈、傳播上述不實內容的行為涉嫌侵權。我司針對相關涉嫌侵權內容已取證完畢，將針對涉嫌侵權的主體嚴肅追責。

其次，對於與吳宣儀女士之間的爭議，我司將交由律師依法處理，不再予以

回應佔用公共資源。

最後，我司提醒網絡用戶應對各類網絡信息保持審慎態度，堅決抵制並杜絕發布、傳播不實信息的行為，共同維護健康的網絡環境。