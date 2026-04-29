T.O.P捲入毒品爭議「工作停擺」　高EQ自嘲：我已經休息10年了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星T.O.P近來帶著最新歌曲〈完全瘋了！（Studio54）〉回歸樂壇，MV女主角找上「世界最美臉蛋」Nana參演，兩人近期為錄製YouTube短影片合體，話題聊到旅遊，T.O.P自嘲「我已經休息10年了」，由於他爆出染毒爭議，就此休息了多年，突然高EQ自嘲掀起熱議。

▲T.O.P與Nana合體拍攝。（圖／翻攝自T.O.P YouTube）



T.O.P近日與Nana合體為新歌〈完全瘋了！〉拍攝趣味短片，兩人嘗試吃播影片，流露出不熟悉的微妙氣氛，也讓粉絲笑虧「尷尬得很好笑」、「這兩個人意外合拍」。

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▲T.O.P自嘲「我已經休息10年了」，自己笑出來。（圖／翻攝自T.O.P YouTube）



為了打破沉默，T.O.P主動詢問「暑假有什麼計劃嗎？」Nana先是回答「沒有什麼特別計劃」，接著反問「您有嗎？」他則慌張回應「沒有，休假...我不休假的，我已經休息10年了」，這句話戳到兩人笑點，他沒忍住自己笑出來，Nana也撲哧一笑。

事實上， T.O.P在2016年底捲入吸食大麻事件，該案重創演藝事業，他在當兵期間也相當低調，就連退伍後也幾乎沒有演藝活動，直到後來透過《魷魚遊戲2》回歸螢幕，但當時仍受到韓網輿論嚴重撻伐，染毒一事帶給他很大影響。