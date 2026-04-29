白冰冰圓夢挑戰極限　登布達拉宮感動落淚

記者葉文正／台北報導

分享西藏之旅。此次行程規劃嚴謹，事先得進行健康檢查，過關才得以成行。一行人先搭機飛抵北京，再轉機前往有「西藏江南」美譽的林芝。當地的交通主要依靠遊覽車與著名的青藏鐵路火車移動。適逢當地的桃花季節，白冰冰分享了一段有趣的見聞：「台灣常說桃花紅、梨花白」，但在西藏看到的桃花竟然是一片雪白，完全顛覆她的既有印象。

▲白冰冰前往西藏。（圖／長興影視）

面對平均海拔超過 4000 公尺的高原環境，高山症是最大的考驗。白冰冰透露，她在整趟旅程中僅使用過一次氧氣瓶，且完全沒有服用任何高山症藥物。她大方分享資深導遊傳授的「抗高反祕訣」：隨身攜帶黑巧克力，且每餐飯後必喝「可樂加鹽巴」。但西藏乾燥的空氣也讓她吃盡苦頭，鼻腔內時常布滿血絲，甚至不敢用力擤鼻涕，就怕鼻血流不止。

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▲白冰冰前往西藏圓夢。（圖／長興影視）

有趣的是隨隊導遊準備了可抗高山症的威爾剛給團隊，還特別送了不少給白冰冰，沒想到無用武之地，白冰冰笑說：「剩這麼多威爾剛不知道要送誰，還是我來問問陽帆有沒有需要。」

▲白冰冰做藏族造型。（圖／長興影視）

此行最令白冰冰感動的時刻，莫過於與好友們一起爬上莊嚴的布達拉宮。她表示，在那樣的高海拔環境下，即便只是階梯與斜坡，對體力也是極大考驗，他們全團走走停停，喘到不行，整整花了4 個小時才登頂，登頂時她忍不住掉眼淚，感性地說：「一群朋友互相扶持，成功登頂，讓我很感動。」她也在布達拉宮嘗試了當下流行的「旅拍」，換上兩套精緻的藏族服飾在布達拉宮前留下倩影。

此外，她也造訪了海拔高達 4441公尺的羊卓雍措（羊湖）。白冰冰幽默地提到，西藏的湖泊在藏語中稱為「措」，讓她們一行人一路上開玩笑說是在「一錯再錯」，但在這不斷的「錯」中，卻是美不勝收的高山湖泊絕景。

白冰冰已集滿了人生必去的困難景點，除西藏外，還有南極、北極、秘魯馬丘比丘。展望未來，她表示隨著年紀增長，未來將規劃較輕鬆的亞洲之旅，並預告下個月將啟程前往越南。白冰冰用行動證明，只要保持好奇心與體力，人生的冒險永遠沒有終點。