ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

神級女優遭婚姻詐騙！背債百萬下海
5月桃花運最旺TOP3星座
田曦薇「我沒化妝」真實膚況引朝聖
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

《獵犬2》Rain演反派大秀好身材　始源、DEX客串演出引劇迷歡呼

文／人物誌

痛快淋漓的動作韓劇《獵犬》回來了！第二季已於今年4月3日上架Netflix，由導演金周煥再度執導，延續第一季忠實呈現拳拳到肉的風格。除了首季主角禹棹煥、李相二再度回歸，更找來「Rain」鄭智薰重磅加盟，曾憑好萊塢電影《忍者刺客》獲海外影迷好評的鄭智薰，勢必帶來前所未有的精彩武打場景。《獵犬2》上線後迅速衝上Netflix全球排行榜前段班，足以顯示其國際市場的高度關注度 。

▲《獵犬2》上線後迅速衝上Netflix全球排行榜前段班。（圖／Netflix，下同）

當建優成為世界拳賽冠軍，引來全新邪惡勢力「IKFC」門踏戶

[廣告]請繼續往下閱讀...

劇情延續首季故事，建優與偶真擊潰高利貸集團數年後，因建優成為世界級的拳手，使他受到非法拳擊聯盟「IKFC」的注目。由鄭智薰飾演的本季反派「林白正」，作為IKFC的創辦人，不僅透過血腥格鬥直播賺取巨額賭金，並以此建立富有紀律的犯罪組織；面對鉅額簽約金的誘惑，建優仍不願成為地下拳賽的打手，林白正也因此開始威脅建優及其親友，建優與偶真不得不重出江湖，尋找夥伴對抗更龐大的黑暗勢力。

在上一季中，禹棹煥、李相二、金賽綸三人共同組成主角小隊，但因金賽綸的酒駕事故，使後半段劇情被迫刪改，後續也發生了震驚影視圈的自殺憾事。《獵犬2》少了演員的戲外風波，以完整劇情、流暢的武打動作，將焦點集中在雙主角的「戰鬥與守護」，並加入警察角色做刑偵的協助，使整體觀影體驗更加熱血，不過也有觀眾認為故事編排過於單調，角色的情緒過於敏感，使劇情缺乏深度。

肌肉派偶像「Rain」大秀好身材，朴敘俊、崔始源、DEX客串演出引劇迷歡呼

出演本季大反派的「Rain」鄭智薰，作為韓國肌肉派偶像的代名詞，這位43歲的前輩演員，身材保持絲毫不遜於禹棹煥、李相二。在過往作品大多出演善角的鄭智薰，首次出演反派便能以強悍的動作表現，以及隨時綻放殺意的眼神，舉手投足無不令人不寒而慄；有趣的是，鄭智薰甚至為此入戲過深，下戲返家時因眼神不善惹老婆金泰希不悅，為了脫離角色刻意使用更謙遜的方式待人，足以可見鄭演員的敬業與可愛。

《獵犬2》最明顯的突破，除了角色拳擊技巧的卓越提升，更結合包含跆拳道、巴西柔術等主流武術，尤其是「2PM」黃燦盛演出反派二把手，精通綜合格鬥術及爆裂物的設定，使每場戰鬥都有明確的風格差異。此外，在前季受到埋伏而生死不明的李斗英（柳秀榮飾），以及朴敘俊及《單身即地獄2》DEX的驚喜客串，劇集尾聲加入的彩蛋使《獵犬》系列的世界觀更為宏大，埋下的伏筆使第三季的推出備受劇迷期待。

延伸閱讀

臺灣懸疑犯罪影視特輯：4 部影集揭露刑案不見光的真相，在犯罪中看見社會議題與人性本質

《傑佛瑞·艾普斯坦：上流濁水》：美國史上最惡性犯罪者！Netflix 紀錄片真實揭露權貴階級駭人醜聞

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

人物誌韓劇獵犬2

推薦閱讀

主播吳安琪被裁員！發文正式告別28年TVBS：迅速辦完手續離開

主播吳安琪被裁員！發文正式告別28年TVBS：迅速辦完手續離開

21小時前

獨家／三立美女主播曾鈴媛驚傳婚變　「前夫違背法律三月離婚」

獨家／三立美女主播曾鈴媛驚傳婚變　「前夫違背法律三月離婚」

6小時前

林逸欣揭爸爸「皮夾裡20年的秘密」　網一看全哭了：不敢想像有多痛

林逸欣揭爸爸「皮夾裡20年的秘密」　網一看全哭了：不敢想像有多痛

14小時前

謝和弦跨海告陳德修、汪東城　謝李榮浩助攻：不用跪著舔也爽

謝和弦跨海告陳德修、汪東城　謝李榮浩助攻：不用跪著舔也爽

21小時前

快訊／林逸欣醫生爸過世！　攝護腺癌末「告別式辦完才揭死訊」

快訊／林逸欣醫生爸過世！　攝護腺癌末「告別式辦完才揭死訊」

4/30 13:16

快訊／《惡作劇之吻》矢作穗香宣布結婚！　婚紗照大露美背

快訊／《惡作劇之吻》矢作穗香宣布結婚！　婚紗照大露美背

8小時前

林逸欣父癌逝！曾急診住院兩週　林媽媽淚崩緊抱夫：你要一直陪我

林逸欣父癌逝！曾急診住院兩週　林媽媽淚崩緊抱夫：你要一直陪我

12小時前

林逸欣父告別式遺照曝光！留下「平安必勝」4字溫暖道別　親友看哭

林逸欣父告別式遺照曝光！留下「平安必勝」4字溫暖道別　親友看哭

7小時前

王子邱勝翊不倫戀閃兵重創　公司爆離職潮經紀人不待了

王子邱勝翊不倫戀閃兵重創　公司爆離職潮經紀人不待了

8小時前

朴東彬陳屍餐廳驟逝！留下3歲心臟病女兒　妻子棺前崩潰：你不能走

朴東彬陳屍餐廳驟逝！留下3歲心臟病女兒　妻子棺前崩潰：你不能走

10小時前

孫德榮突發腦血栓急送醫！「虛弱躺病床照」曝光　親揭最新病況

孫德榮突發腦血栓急送醫！「虛弱躺病床照」曝光　親揭最新病況

4/30 19:39

2026人氣啦啦隊女神出爐！　李珠珢奪冠聯手李雅英「韓援雙女神霸榜」

2026人氣啦啦隊女神出爐！　李珠珢奪冠聯手李雅英「韓援雙女神霸榜」

5小時前

熱門影音

王俐人SWAG「開腿按摩」　左胸疑露點：大家看得到嗎？

王俐人SWAG「開腿按摩」　左胸疑露點：大家看得到嗎？
林逸欣醫生爸癌逝　影片超催淚：下輩子再當你女兒

林逸欣醫生爸癌逝　影片超催淚：下輩子再當你女兒
王俐人SWAG直播「開腿做瑜珈」　羞喊：我最喜歡的姿勢

王俐人SWAG直播「開腿做瑜珈」　羞喊：我最喜歡的姿勢
郭子乾談王俐人轉變　被問SWAG合作：我全裸演出喔?

郭子乾談王俐人轉變　被問SWAG合作：我全裸演出喔?
李多慧被諧音梗逗笑　想跟幽默的男生結婚❤

李多慧被諧音梗逗笑　想跟幽默的男生結婚❤
王俐人怒罵酸民「愛看又愛酸」　談「背債千萬」嘆：別當濫好人

王俐人怒罵酸民「愛看又愛酸」　談「背債千萬」嘆：別當濫好人
舒華黑色深V現身台北101　美到粉絲激動吼：太漂亮了！

舒華黑色深V現身台北101　美到粉絲激動吼：太漂亮了！
巴鈺喪父後首露面　爸罹罕癌病逝「本想捐遺體」

巴鈺喪父後首露面　爸罹罕癌病逝「本想捐遺體」
49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪

49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪
51歲簡沛恩未婚無子 認了「已經計劃後事」

51歲簡沛恩未婚無子 認了「已經計劃後事」
王俐人認感情狀態「非單身」　性經驗人數「不到10個」

王俐人認感情狀態「非單身」　性經驗人數「不到10個」
周予天被爆鬧翻親弟周興哲　陳奕看新聞偷偷吃瓜XD

周予天被爆鬧翻親弟周興哲　陳奕看新聞偷偷吃瓜XD
學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

王仁甫放閃季芹：唱怎樣都好聽　〈存在〉合體小刀「一直在我心裡」

王仁甫放閃季芹：唱怎樣都好聽　〈存在〉合體小刀「一直在我心裡」

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

《淫后》「暗黑楊謹華」卡利性感泡湯　 自豪體力好：我自己就可以搖

《淫后》「暗黑楊謹華」卡利性感泡湯　 自豪體力好：我自己就可以搖

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

王彩樺一彎腰「火辣34D」蹦出來　胡宇威放閃陳庭妮：她有留咬痕！

王彩樺一彎腰「火辣34D」蹦出來　胡宇威放閃陳庭妮：她有留咬痕！

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

【社畜時代の畜味番外篇】你的同事裡總有幾個是甩手掌櫃 蝦爆!! | 張洋 英國捲毛貓 晶晶

【社畜時代の畜味番外篇】你的同事裡總有幾個是甩手掌櫃 蝦爆!! | 張洋 英國捲毛貓 晶晶

看更多

王仁甫當眾放閃季芹　「妳唱歌怎樣都好聽❤」

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

專訪／天心自爆小學超孤僻！不知跟舒淇是同學　笑喊：謝謝她還願意認我

30分鐘前2

專訪／許茹芸勸敗天心首爾買房！　打造「人妻避難所」笑喊：吵架能離家出走

51分鐘前0

專訪／天心自認「戀愛腦」視訊開整晚！　韓國尪霸氣護愛：語言不通可以互咬

1小時前31

辦公桌底藏「12顆紅色按鈕」直通警局！　記者揭弊「遭黑道威脅」惹殺機

2小時前122

玉女歌手遭前夫騙走千萬房產！　獨養2女坦言「一度快撐不下去」

2小時前0

Jennie合體WOODZ揭11年交情！　回憶初見面她笑：不記得了

2小時前1

五月天豪砸9000萬「帶25隻恐龍開唱」　滿場到處跑...震撼畫面曝

3小時前1

男星是珠寶商「爆遭女模色誘灌酒」險遇仙人跳：差點上社會新聞

3小時前26

樂天女孩震撼解禁！ 林穎樂解鎖比基尼「真的好大」

3小時前41

林逸欣發文淚謝各界關心「不用擔心我」　承諾：要把爸爸的愛活下

讀者迴響

熱門新聞

  1. 主播吳安琪被裁員！發文正式告別28年TVBS
    21小時前3635
  2. 獨家／三立美女主播曾鈴媛驚傳婚變　「前夫違背法律三月離婚」
    6小時前3216
  3. 林逸欣揭爸爸「皮夾的秘密」網全哭了
    14小時前461
  4. 謝和弦跨海告陳德修、汪東城　謝李榮浩助攻
    21小時前86
  5. 快訊／林逸欣醫生爸過世「告別式完才公開」
    4/30 13:1610411
  6. 快訊／《惡作劇之吻》矢作穗香結婚！　婚紗照大露美背
    8小時前63
  7. 林逸欣父癌逝！曾急診住院　林媽媽淚崩：你要一直陪我
    12小時前265
  8. 林逸欣父告別式遺照曝光！留下「平安必勝」4字溫暖道別
    7小時前421
  9. 王子邱勝翊不倫戀閃兵重創　公司爆離職潮經紀人不待了
    8小時前189
  10. 朴東彬陳屍餐廳驟逝！留下3歲心臟病女兒　妻子棺前崩潰：你不能走
    10小時前104
ETtoday星光雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合