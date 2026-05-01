《獵犬2》Rain演反派大秀好身材　始源、DEX客串演出引劇迷歡呼

文／人物誌

痛快淋漓的動作韓劇《獵犬》回來了！第二季已於今年4月3日上架Netflix，由導演金周煥再度執導，延續第一季忠實呈現拳拳到肉的風格。除了首季主角禹棹煥、李相二再度回歸，更找來「Rain」鄭智薰重磅加盟，曾憑好萊塢電影《忍者刺客》獲海外影迷好評的鄭智薰，勢必帶來前所未有的精彩武打場景。《獵犬2》上線後迅速衝上Netflix全球排行榜前段班，足以顯示其國際市場的高度關注度 。

▲《獵犬2》上線後迅速衝上Netflix全球排行榜前段班。（圖／Netflix，下同）



當建優成為世界拳賽冠軍，引來全新邪惡勢力「IKFC」門踏戶

[廣告]請繼續往下閱讀...

劇情延續首季故事，建優與偶真擊潰高利貸集團數年後，因建優成為世界級的拳手，使他受到非法拳擊聯盟「IKFC」的注目。由鄭智薰飾演的本季反派「林白正」，作為IKFC的創辦人，不僅透過血腥格鬥直播賺取巨額賭金，並以此建立富有紀律的犯罪組織；面對鉅額簽約金的誘惑，建優仍不願成為地下拳賽的打手，林白正也因此開始威脅建優及其親友，建優與偶真不得不重出江湖，尋找夥伴對抗更龐大的黑暗勢力。

在上一季中，禹棹煥、李相二、金賽綸三人共同組成主角小隊，但因金賽綸的酒駕事故，使後半段劇情被迫刪改，後續也發生了震驚影視圈的自殺憾事。《獵犬2》少了演員的戲外風波，以完整劇情、流暢的武打動作，將焦點集中在雙主角的「戰鬥與守護」，並加入警察角色做刑偵的協助，使整體觀影體驗更加熱血，不過也有觀眾認為故事編排過於單調，角色的情緒過於敏感，使劇情缺乏深度。

肌肉派偶像「Rain」大秀好身材，朴敘俊、崔始源、DEX客串演出引劇迷歡呼

出演本季大反派的「Rain」鄭智薰，作為韓國肌肉派偶像的代名詞，這位43歲的前輩演員，身材保持絲毫不遜於禹棹煥、李相二。在過往作品大多出演善角的鄭智薰，首次出演反派便能以強悍的動作表現，以及隨時綻放殺意的眼神，舉手投足無不令人不寒而慄；有趣的是，鄭智薰甚至為此入戲過深，下戲返家時因眼神不善惹老婆金泰希不悅，為了脫離角色刻意使用更謙遜的方式待人，足以可見鄭演員的敬業與可愛。

《獵犬2》最明顯的突破，除了角色拳擊技巧的卓越提升，更結合包含跆拳道、巴西柔術等主流武術，尤其是「2PM」黃燦盛演出反派二把手，精通綜合格鬥術及爆裂物的設定，使每場戰鬥都有明確的風格差異。此外，在前季受到埋伏而生死不明的李斗英（柳秀榮飾），以及朴敘俊及《單身即地獄2》DEX的驚喜客串，劇集尾聲加入的彩蛋使《獵犬》系列的世界觀更為宏大，埋下的伏筆使第三季的推出備受劇迷期待。

延伸閱讀

臺灣懸疑犯罪影視特輯：4 部影集揭露刑案不見光的真相，在犯罪中看見社會議題與人性本質



《傑佛瑞·艾普斯坦：上流濁水》：美國史上最惡性犯罪者！Netflix 紀錄片真實揭露權貴階級駭人醜聞

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。