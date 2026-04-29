記者林汝珊／綜合報導

南韓「9頭身美女」歌手G.NA（崔智娜）2016年捲入賣淫疑雲，雖否認性交易，但仍被法官判罰韓幣200萬（約台幣5萬元）。近日她再被爆出已婚生子傳聞，引起熱議。對此，經確認後並非事實，不過確實有個穩定交往中的男友，兩人正認真發展戀情。

▲G.NA意外被傳已婚生子。（圖／翻攝自G.NA IG）

G.NA日前發文寫下「重新愛上童年的自己（with my younger self love again）」，並公開一張身穿婚紗、牽著小女孩手的照片。之後又分享推著嬰兒車、抱著孩子的影片，因此外界瘋傳她已婚生子。而據韓媒報導表示，G.NA確實有穩定交往中的男友，不過周遭人回應：「關於是否結婚，目前沒有確定的計畫。」

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▲G.NA分享近況。（圖／翻攝自G.NA IG）



G.NA過去因涉及海外性交易案件，被判處200萬韓元罰金後，幾乎全面中斷演藝活動，長期居住海外。日前她罕見打破沉默，再次回應：「這些年我一直默默承受著這件事，過去在韓國娛樂圈工作時，我曾經歷了一些徹底改變我的事，最讓我感到痛苦的，不是事情發生，而是沉默，我消失不是為了躲藏，而是為了生存」，久違分享近況。