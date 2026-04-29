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A-Lin出道20週年曝重磅喜訊！　「2大咖天后親助陣」男神也來了

▲▼A-Lin推出新歌。（圖／索尼音樂提供）

▲A-Lin推出新歌。（圖／索尼音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

金曲歌后A-Lin今年出道20週年，推出巡迴演唱會的主題曲〈繞路〉，代表著A-Lin歌跡二十之旅的重要里程碑，A-Lin在MV中時尚性感鋼琴女伶，並邀金鐘影后楊謹華、金馬男神曾敬驊和戲劇女神賴雅妍助陣演出，讓A-Lin非常意外和感動，直說：「據我所知這三位的檔期都非常忙碌，竟然願意為了這首歌，第一時間就答應，我真的是太榮幸了。」

▲▼A-Lin新歌MV邀請楊謹華、賴雅妍、曾敬驊助陣。（圖／索尼音樂提供）

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▲▼A-Lin新歌MV邀請楊謹華、賴雅妍、曾敬驊助陣。（圖／索尼音樂提供）

▲▼A-Lin在推出新歌。（圖／索尼音樂提供）

▲▼A-Lin在推出新歌。（圖／索尼音樂提供）

A-Lin和楊謹華因節目成為好朋友，難得再度在MV合體，但導演只安排了一場巧遇的劇情，讓Ａ-Lin大呼可惜。而楊謹華在〈我們會更好的〉MV中飾演有憂鬱症的女人，十幾年後再次演出同樣角色，但她已走出過往陰霾，迎向幸福人生，並巧遇剛好下班經過的A-Lin本人，她一眼就認出了那位用音樂陪伴她走出低潮的女歌手，雖然只是一場相遇的對手戲，A-Lin坦承當下蠻緊張的,「因為透過螢幕看到謹華光憑一個眼神和動作，就能把當年那個有憂鬱症的角色，多年以後已經學會從容面對的狀態表演出來，果然是名不虛傳的影后！」

賴雅妍這次演出事業有成的女強人，並著手整理掉當年塵封已久的物品和回憶，雖然這次A-Lin和賴雅妍沒有對手戲，她還是特別調整行程、悄悄到片場探班，送給賴雅妍意外的驚喜，果然讓賴雅妍喜出望外，Ａ-Lin表示，在MV拍攝前不久看到一段賴雅妍的訪問，聽說她單身超過十年，她當下熱心客串起愛神和紅娘，要幫忙介紹男生，笑翻所有人，她也預祝賴雅妍5月演唱會成功。

曾敬驊分享第一次聽到〈繞路〉時就非常有共鳴，自己這4年以來也經歷了許多不同的事情，也確實發生過類似繞路的狀況和心情，他也忍不住讚美A-Lin把這首高難度的歌曲唱得內斂又溫暖，並透露私下試著跟唱，直說：「那些轉音真的難度相當高，真的沒有那麼容易駕馭。」聽見曾敬驊的讚賞，Ａ-Lin也趁機對他發出請帖：「下一次要不要來挑戰別的？來當我演唱會的嘉賓？」

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