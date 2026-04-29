李翊君受傷遇好心人！　「被高雄人暖翻」遺憾：來不及留聯絡方式

▲李翊君5月將在高雄開唱。（圖／寬宏提供）



記者翁子涵／台北報導

李翊君5月30日將登上高雄流行音樂中心開唱，近來在社群平台上，李翊君多首經典情歌再度翻紅，尤其與動力火車合唱的〈痛〉掀起翻唱潮，對此，她表示相當開心，「好的作品經過時間的洗禮，仍然可以持續傳遞下去。」李翊君也透露演唱會一定會安排多首回憶殺，但歌曲在不同時期情緒詮釋上會有所不同：「感覺現在再唱，會多一種釋懷的感覺。」

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▲李翊君緊鑼密鼓籌備演出。（圖／寬宏提供）



談到演出準備，李翊君坦言雖然進入倒數階段難免緊張，但其實早已穩紮穩打做好準備。「平常就有運動習慣，沒有怠惰，一直都在備戰狀態。」她也自信表示，當天一定會「把演唱會做好做滿」，展現最完整的舞台實力。從體能到聲音狀態全面備戰，也讓歌迷對她的現場表現更具信心。

提到高雄，她還分享一段既意外又溫暖的回憶。過去巡演時，她在慶功宴下車不慎拐傷腳，當下行動不便，正好在路邊一位素未謀面的阿姨攤位前坐下休息。「她馬上拿自己在用的止痛消炎凝膠給我擦。」這份突如其來的善意，讓她至今仍深受感動，甚至把那條藥膏保留至今，雖然當時來不及留下聯絡方式，但這段經歷也讓她對高雄人的熱情留下極深印象，也很期待再次造訪高雄。購票請洽寬宏售票。

