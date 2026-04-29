《WTO》波蘭安娜宣布二婚！　甜嫁香港男友「仙氣小家宴」美照曝

記者蔡宜芳／綜合報導

波蘭籍網紅安娜（Anna）來台超過18年，因擔任《WTO姐妹會》班底被台灣觀眾所熟知。她曾與台灣管風琴家潘天銘有過一段長達10多年的婚姻，直到2024年告終。不過，安娜後來覓得第二春，也於29日宣布與同樣來台多年的香港男友林川登記結婚。

▲安娜宣布與香港男友登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／波蘭Anna）

安娜坦言，她原本想得很簡單，打算先登記結婚，明年再正式辦儀式。沒想到，光是準備文件，就得專門飛香港兩次，「我覺得這麼麻煩的過程，登記當天我至少要穿漂亮的衣服來彌補前面的辛苦。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲安娜坦言光是準備登記文件，就花了不少時間。（圖／翻攝自Facebook／波蘭Anna）

然而，安娜表示，因為自己穿上輕婚紗，男友林川就必須穿西裝，接著又想到隆重服裝需要造型師與攝影師記錄，加上男方親友聽到消息後熱情參與，讓原本兩人的簡單登記，意外演變成一場熱鬧的「小家宴」。

面對美到不行的照片成果，安娜特別表揚專業團隊，笑稱原本認知中登記沒辦法拍到太特別的內容，沒想到看到成品後嘆為觀止。她也感謝造型師將兩人打扮得彷彿「仙人下凡」，透露當時完全沒提供任何參考範例，只求簡單好看，「專業的事情還是交給專業人士就對了。」留下完美紀念。

▲安娜在登記當天舉辦小家宴。（圖／翻攝自Facebook／波蘭Anna）

波蘭Anna社群全文：

我們登記結婚了

原本腦海裡面我們想的（德）很簡單，先登記明年再走儀式，但⋯⋯

其實光是為了準備我的文件，就需要專門飛香港兩次，讓我覺得這麼麻煩的過程，登記當天我至少要穿漂亮的衣服來彌補前面的辛苦

我穿上漂亮的輕婚紗，林川就必須穿上西裝，思考了一下，隆重的服裝就會需要造型師吧？有了造型師、那就也需要攝影師來幫忙記錄一下吧？

因為我還是想的太簡單了，我跟波蘭家人說不用來，因為我們在香港只不過會帶（待）2天，他們如果從波蘭飛過去時間成本完全花（划）不來，沒想到，林川親戚朋友很多人聽到我們要登記，大家就非常熱情要來到現場來祝福我們～這樣的話，是不是就應該請大家吃飯？

於是我們原本想的很簡單的事情演變成了小家宴

因為照片非常多，照片也都非常美，我會分幾次分享給大家，請大家準備要被洗版 在此要特別表揚我們的攝影師 @blueblend_gallery 說真的，登記結婚可以拍到的照片，在我們認知中也沒辦法拍到什麼太特別的，結果攝影師傳照片來說，我簡直嘆為觀止，週六到現在我一直在欣賞我們當天拍的照片，每一張都好美好美

也非常感謝我們的造型師 @kk.hkmakeup & @lillian.makeuphk 把我們整理的好像仙人下凡，我們都沒有事先提供任何reference，唯一溝通內容是希望可以簡單好看，專業的事情還是交給專業人士就對了

PS. 今晚17:00登記結婚影片要上線囉