串流收視週榜／安孝燮演神秘農夫收視奪冠！　3韓劇霸榜台灣

記者陳芊秀／綜合報導

4月下旬台灣串流再度出現大洗牌現象！韓流男神安孝燮主演的新作《秒殺愛情》空降Netflix全球非英語榜冠軍，在台灣超車蟬聯多週的台劇《乩身》。IU與邊佑錫的《21世紀大君夫人》穩坐Disney+全球劇王。BL台劇《向流星許願的我們》登上LINE TV冠軍。《ETtoday星光雲》帶來最新一週收視排行。

3韓劇魅力橫掃全台

▲《秒殺愛情》《21世紀大君夫人》《神與律師事務所》。（圖／翻攝自韓網）

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韓劇魅力依舊橫掃全台。Netflix由安孝燮、蔡元彬主演的《秒殺愛情》上線首週即以470萬次觀看奪下全球非英語影集冠軍，在台灣也順利登頂。劇集描述村落裡的神秘農夫「馬修」與電視購物台主持人「曳真」之間的浪漫愛情故事。

Disney+則由IU搭檔邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》持續發威，隨著財閥千金與理安大君開始邁向結婚之路，除了電視台收視再刷新高，在台灣串流成績每日都是冠軍。而Hami Video獨家韓劇《神與律師事務所》則靠著柳演錫的律政魅力，穩定蟬聯平台收視第一。

鍾漢良《蜜語紀》解「逐玉中毒」

▲鍾漢良《蜜語紀》收視台灣大陸都奪冠。（圖／翻攝自臉書）

《逐玉》從3月熱播到4月，已經連續6週iQIYI收視冠軍，台灣網友紛紛表示看完難以出戲，這波現象被稱為「逐玉中毒」。不過鍾漢良、朱珠主演的《蜜語紀》鎖定中年觀眾群，描述失婚正宮從谷底成長的故事，結合灑狗血、霸總愛情元素，在大陸成為新收視黑馬在台灣iQIYI也衝上收視第一，擠下6週冠軍的《逐玉》。

BL台劇《向流星許願的我們》奪冠

▲《向流星許願的我們》串流LINE TV奪冠。（圖／翻攝自臉書）

BL台劇《向流星許願的我們》由金鐘導演姜瑞智執導，結合奇幻愛情元素，描述缺乏自信的何向永向流星許願想「消失」，隔天起竟然變成新身分「鍾小右」，但是與高中時代的戀人卻能認出他。劇集由初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太所等人主演，自3月26日開播，就已經是平台熱門劇，最新一週更登上LINE TV冠軍。

動畫《黃泉使者》名次又升

▲《黃泉使者》。（圖／翻攝自X）

日本4月新動畫《黃泉使者》持續展現號召力，本週在 Netflix持續第4名、LINE TV持續第2，MyVideo名次升上第2名，春季動畫表現最為突出。該作結合奇幻守護神與王道熱血設定，被動漫迷鎖定為本季必追動畫。

【台灣8串流平台收視】

Disney+／《21世紀大君夫人》天天日冠

▲Disney+收視前3強（4/20-4/26，資訊來自Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／《稻草人》擠下《權慾之巔》登頂

▲friDay影音收視週榜（4/20-4/26）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《神與律師事務所》霸榜4週

▲Hami Video收視週榜（4/20-4/26）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《蜜語紀》首奪冠、短劇第一《有可能的夜晚》

▲iQIYI收視週榜（4/20-4/26）。（圖／iQIYI提供）

LINE TV／《向流星許願的我們》奪冠

MyVideo／《黃泉使者》升至第5名

▲MyVideo收視週榜（4/20-4/26）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《秒殺愛情》奪冠

公視+／《也好吃》重回熱門第一

▲公視+收視週榜（4/20-4/26）。（圖／公視+提供）