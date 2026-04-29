babyMINT合體師姐陳泳希！　嗨跳電子花車「激辣畫面」曝光

▲ babyMINT攜手陳泳希發行單曲。（圖／華研提供）



記者翁子涵／台北報導

女團babyMINT宣布開啟年度計畫BBMission，號召6位成員一起來出任務，BBMission計畫分為主線任務與支線任務，主線任務由粼粼LIN、Vikky韋喬薺、熙妍Siena 率先登場，攜手師姐JUD 陳泳希發行單曲〈WIL:D〉，這首歌講述 Gen Z 的態度宣言，歌詞則融合中文、英文與法文，MV取景於充滿故事感的海港城市基隆，最後女孩們甚至在電子花車上熱舞，熙妍笑說：「在電子花車上被機車阿伯追，我相信這是一個很難得的人生體驗。」並分享：「鏡頭還在準備的時候，一開始大家都在跟阿伯大眼瞪小眼，後來就乾脆聊起天來，非常有趣。」

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▲ babyMINT攜手陳泳希一同拍攝新歌MV。（圖／華研提供）



JUD陳泳希對按摩店的場景也十分印象深刻，「其中一幕是師傅要幫我按摩，剛好本來腰有一點痛，哇，按下去當下覺得超級舒爽！」在法國出生長大的Vikky，很開心趁這次MV拍攝機會去了很多以前沒去過的地方，也很興奮能在這首歌中唱法文，粼粼則分享，babyMINT以往很少穿高跟鞋，這次為了拍攝MV穿了一整天的高跟鞋，一開始還可以很帥氣的走路、奔跑，到後面腳漸漸開始承受不住，她笑說：「到最後，鏡頭外的我們都變成像是喪屍在走路，腳完全痛到沒辦法好好走路！」



除了主線任務，babyMINT每位成員都有各自的支線任務要進行，栩栩表示：「這次的任務，是一件很像在跟自己對話的事情，我有點期待也有點緊張。」品妡透露會透過影片來講故事：「從靈感到腳本、從只有畫面到規劃完整，其實花了很久，甚至曾經被我放棄過，我有很多故事想分享，這次任務是其中一個。」

丞妘期待透過任務帶給大家一些治癒：「有不開心或是低潮的時候，希望讓大家感受到，不管怎樣有我和你們自己的陪伴。」Vikky將展現自己拍攝、自己剪輯的功力，希望可以給粉絲看到自己最真實的一面；熙妍對於任務渾身充滿幹勁，笑說：「做自己喜歡的事情就可以拯救世界！」最後，粼粼總結表示：「簡單來說，就是出任務時會有前線、駭客、間諜等等分工，敬請期待每個人的角色故事環節。」

